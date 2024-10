liveblog Krieg in Nahost ++ Offenbar weitere Militäraktion in Beirut ++ Stand: 05.10.2024 01:53 Uhr

Die israelische Armee greift laut Medienberichten weitere Gebäude im Süden Beiruts an. Die USA stellen weitere humanitäre Hilfe für die vom Konflikt betroffene Bevölkerung im Libanon bereit.

Explosion im Süden von Beirut

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Als US-Präsident Joe Biden nach der Möglichkeit eines israelischen Angriffs auf die nuklearen Einrichtungen im Iran gefragt worden sei, "hätte die Antwort lauten müssen: Zuerst das Nukleare treffen, und sich später um den Rest kümmern", sagte Trump bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat North Carolina.

In südlichen Vororten von Beirut war erneut eine Explosion zu hören. Über der Region stieg Rauch auf. Kurz zuvor hatte israelische Militär zwei Warnungen herausgegeben, die die Bewohner des Gebiets zur sofortigen Evakuierung aufforderten. Die erste Warnung am Samstag forderte speziell die Bewohner auf, die sich in einem Gebäude im Viertel Burj al-Barajneh aufhielten. Die zweite Warnung bezog sich auf die Bewohner eines Gebäudes im Viertel Choueifat.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es.

Dies sei ein weiteres Beispiel für den systematischen Missbrauch der zivilen Infrastruktur durch die Hamas, die damit gegen das Völkerrecht verstoße, hieß es. Man habe vor dem Angriff Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Vereinigten Staaten werden fast 157 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für die vom Konflikt betroffene Bevölkerung im Libanon bereitstellen. Das teilt das US-Außenministerium mit. "Mit diesen Mitteln werden neue und bestehende Bedürfnisse von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen im Libanon und in den Gemeinden, die sie aufnehmen, gedeckt. Die Hilfe wird auch diejenigen unterstützen, die in das benachbarte Syrien fliehen", hieß es weiter.

