liveblog Krieg in Nahost ++ Offenbar 18 Tote nach Angriff im Westjordanland ++ Stand: 04.10.2024 01:09 Uhr

Israel hat dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge bei einem Angriff in Tulkarem offenbar mindestens 18 Menschen getötet. Aus dem Libanon wurden binnen eines Tages 230 Raketen abgefeuert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel: 230 Raketen aus dem Libanon auf Nordisrael abgeschossen

Offenbar mindestens 18 Tote nach israelischem Luftangriff im Westjordanland

Polizeigewerkschafter warnen vor gewaltsamen Ausschreitungen in deutschen Städten rund um den Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel am 07. Oktober 2023. "Mit Blick auf den 7. Oktober werden alle Sicherheitsbehörden in Deutschland einen enormen Personalbedarf haben", sagte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Wir blicken mit großer Sorge auf die kommenden Tage", sagte Berlins GdP-Sprecher Benjamin Jendro dem RND. Er warnte vor einer Überlastung der Polizei in Berlin angesichts von Gewaltbereitschaft in der propalästinensischen Szene und mit Blick auf den Besuch von US-Präsident Joe Biden ab 10. Oktober.

Die israelische Armee hat Augenzeugenberichten zufolge erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa berichtete von schweren Explosionen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, waren in der Nähe des Flughafens der Stadt mehrere Explosionen zu hören. Augenzeugen sahen dort demnach aufsteigenden Rauch.

Israel ist erneut massiv aus dem Libanon mit Raketen beschossen worden. Binnen eines Tages seien rund 230 Geschosse und einige Drohnen gezählt worden, die von der Schiitenmiliz Hisbollah auf den Norden Israels abgefeuert worden seien, teilte die israelische Armee mit.

Am Vortag war die Zahl von 140 solcher Angriffe genannt worden. In vielen Ortschaften heulten immer wieder die Sirenen des Luftalarms. Ein Teil der Geschosse sei abgefangen worden, ein anderer über unbewohntem Gebiet niedergegangen. Über mögliche Opfer oder größere Schäden ist bislang nichts bekannt.

Bei dem Angriff eines israelischen Kampfflugzeugs auf ein Café in der Stadt Tulkarem im Norden des Westjordanlandes sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten ist bislang noch unklar. Es befinden sich offenbar noch viele Menschen unter den Trümmern. Es war der erste Luftangriff dieser Art seit Jahren im völkerrechtswidrig durch Israel besetzten Westjordanland.

Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Nach ihren Angaben galt er dem Hamas-Chef in Tulkarm, Sahi Jasser Abd al-Rasegh Ufi. Dieser sei an zahlreichen Angriffen auf Israelis beteiligt gewesen. Daneben seien weitere Mitglieder des Terrornetzwerks in Tulkarem getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Die UN-Friedenstruppen im Südlibanon wollen der Forderung Israels nach einer Verlegung nicht nachkommen. "Alle Friedenstruppen bleiben derzeit auf ihren Positionen", sagte der Befehlshaber Jean-Pierre Lacroix zu Journalisten. "Die Parteien sind verpflichtet, die Sicherheit der Friedenstruppen zu respektieren, und ich bestehe darauf."

Das israelische Militär hat die UN-Truppen aufgefordert, sich zu ihrer eigenen Sicherheit mehr als fünf Kilometer von der Grenze zu Israel zurückzuziehen. Die UN-Truppen sollen im Auftrag des Sicherheitsrats eigentlich darauf hinwirken, dass sich in dem Gebiet keine Waffen befinden.

Das US-Militär führt nach eigenen Angaben Gespräche mit israelischen Vertretern über eine mögliche israelische Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketenangriff. "Wir reden sicherlich mit ihnen über ihre Antwort", sagt eine Sprecherin des Pentagons. "Aber wie diese aussehen könnte, darüber werde ich nicht weiter spekulieren."

Internationale Hilfsorganisationen mahnen dringend zu einer Waffenruhe im Libanon. Die USA und Israel sprechen offenbar über einen Angriff auf die iranische Ölindustrie. Die Entwicklungen vom Donnerstag zum Nachlesen.