liveblog Krieg in Nahost ++ Israel tötet offenbar Hamas-Kommandeur ++ Stand: 03.08.2024 08:38 Uhr

Bei einem Anschlag im Westjordanland wurde laut Hamas-Medien ein Kommandeur getötet. Der Geheimdienst Mossad soll einem Medienbericht zufolge Hilfe von zwei iranischen Agenten bei der Tötung Hanijas erhalten haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Tötung Hanijas: Mossad erhielt laut Bericht Unterstützung von zwei iranischen Agenten

Israel tötet offenbar Hamas-Kommandeur im Westjordanland

Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr zum Schutz Israels vor einem möglichen iranischen Großangriff nicht auf der Tagesordnung. Eine militärische Unterstützung durch Material in welcher Form auch immer werde dagegen zu entscheiden sein, "wenn es ansteht", sagte Pistorius am Rande eines Besuchs im Camp Bonifas an der Grenzlinie zu Nordkorea. Er sei aber in aktuelle Gespräche, die in Berlin stattfinden, nicht involviert.

Pistorius äußerte sich auf die Frage, ob sich auch Deutschland wie die USA oder andere Partner an einer Operation zum Schutz von Israel beteiligen könnte. Jede Beteiligung von deutschen Soldaten und Soldatinnen, "die für mich gerade völlig unvorstellbar sind", würden im Übrigen auch ein Mandat des Bundestags erfordern, sagte er "Also von daher stellt sich die Frage aktuell überhaupt nicht", sagte er.

Im Iran sind nach dem tödlichen Anschlag auf den politischen Anführer der Hamas, Ismail Hanija, in der Hauptstadt Teheran einem Medienbericht zufolge mehr als zwei Dutzend Personen verhaftet worden. Wie die New York Times unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtete, befinden sich unter den Festgenommen ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter eines vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran, in dem Hanija in der Nacht zum Mittwoch einem Anschlag zum Opfer fiel.

Die Festnahmen auf höchster Ebene seien eine Reaktion auf eine große und beschämende Sicherheitslücke, die die Ermordung Hanijas ermöglicht habe, zitierte die US-Zeitung ihre Informanten. Der Auslandschef der Hamas hatte sich anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Teheran aufgehalten und war in einem bestens gesicherten Gästehaus der iranischen Regierung im Norden der Hauptstadt untergebracht worden.

Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad soll einem Medienbericht zufolge für den tödlichen Anschlag auf Hamas-Anführer Ismail Hanija in Teheran iranische Sicherheitsagenten angeheuert haben. Wie die britische konservative Tageszeitung The Telegraph unter Berufung auf zwei iranische Beamte berichtete, hätten die iranischen Agenten vom Mossad den Auftrag erhalten, in drei verschiedenen Räumen eines Gebäudes, in dem sich Hanija aufhielt, Sprengstoff anzubringen.

Hanija war in der Nacht zum Mittwoch Opfer eines Anschlags geworden. Hamas und der Iran beschuldigen Israel und drohen mit Vergeltung. Israel hat auf die Vorwürfe bislang nicht offiziell reagiert.

Das israelische Militär hat mit einem Luftangriff auf ein Fahrzeug im besetzten Westjordanland laut Angaben in Hamas-Medien einen Kommandeur der militant-islamistischen Terrororganisation getötet. Vier weitere Personen seien bei dem Angriff in der Stadt Tulkarm ebenfalls ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die Identität dieser Opfer wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Das israelische Militär teilte mit, es habe eine Extremisten-Zelle in der Nähe der Stadt Tulkarm aus der Luft angegriffen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das US-Militär wird dem Pentagon zufolge zusätzliche Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsenden. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe Marine-Kreuzer und Zerstörer, die ballistische Raketen abschießen könnten, in den Nahen Osten und auch nach Europa genehmigt. "Austin hat Anpassungen der US-Militärhaltung angeordnet, um den Schutz der US-Streitkräfte zu verbessern, die Unterstützung für die Verteidigung Israels zu erhöhen und sicherzustellen, dass die USA auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet sind", so das Pentagon in einer Erklärung.

Zusätzlich würde ein Kampfjet-Geschwader entsandt. Wie das Pentagon weiter mitteilt, versuchen die USA die Verteidigung angesichts der Bedrohungen durch den Iran und seiner Verbündeten, der radikalen Palästinenserorganisation Hamas sowie der Hisbollah im Libanon, zu stärken.

