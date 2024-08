Spannungen zwischen Israel und Iran USA verstärken Verteidigung in Nahost Stand: 03.08.2024 03:46 Uhr

Angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten werden die USA ihre Verteidigung in der Region verstärken. Zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfjets sollen geschickt werden. Der Iran lehnt laut einem Bericht jegliche Vermittlungsversuche ab.

Das US-Militär wird dem Pentagon zufolge zusätzliche Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsenden. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe Marinekreuzer und Zerstörer, die ballistische Raketen abschießen könnten, in die Region beordert.

"Austin hat Anpassungen der US-Militärhaltung angeordnet, um den Schutz der US-Streitkräfte zu verbessern, die Unterstützung für die Verteidigung Israels zu erhöhen und sicherzustellen, dass die USA auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet sind", so das Pentagon in einer Erklärung. Zusätzlich würde ein Kampfjet-Geschwader entsandt.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem der Iran und seine Verbündeten Israel mit Vergeltung für die Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran sowie des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr in Beirut gedroht hatten. Zur Tötung Schukrs bekannte sich Israel, zur Tötung Hanijas äußerte es sich nicht.

Forderungen seien für Iran inakzeptabel

Der Iran hat unterdessen nach Angaben eines Nachrichtenportals alle Vermittlungsversuche des Auslands für eine friedliche Lösung im jüngsten Konflikt mit Israel zurückgewiesen. Die Forderungen diesbezüglich "von befreundeten und nicht-befreundeten" Staaten seien für Teheran inakzeptabel, zitierte Iran Nuances informierte Quellen.

Diese Vermittlungsversuche würden auch Irans Entschlossenheit zu einem Vergeltungsschlag gegen Israel wegen des tödlichen Anschlags auf Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran nicht verringern, so der Bericht.

Aussage von Moderator sorgte für Spekulationen

Gleichzeitig sorgte ein Moderator des iranischen Staatssenders IRIB mit einer Aussage für Wirbel in sozialen Netzwerken. "Die Menschen in der Welt werden in den nächsten Stunden Zeuge von interessanten Szenen", sagte der Moderator von Kanal3. Er erwähnte keine Quelle. Es war daher unklar, ob er lediglich seinen Wunsch geäußert hat oder bestimmte Informationen weitergeben wollte.