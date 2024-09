liveblog Krieg in Nahost ++ Polizei tötet Messer-Angreifer in Jerusalem ++ Stand: 16.09.2024 08:53 Uhr

Die israelische Polizei hat in Jerusalem einen Mann getötet, der einen Grenzschützer mit einem Messer angegriffen hat. Laut einem Bericht des israelischen TV-Senders Kan wird die Hamas im Gazastreifen wieder stärker.

Eine Rakete der jemenitischen Huthi-Miliz ist am Sonntag in offenem Gebiet in Israel gelandet. Der Einschlag löste Luftalarm am internationalen Flughafen Ben Gurion aus. Israelische Medien sendeten Bilder von Menschen, die am Flughafen in Schutzräume eilten. Kurz danach wurde der Betrieb am Airport wieder aufgenommen. Das israelische Militär teilte mit, die Rakete sei vom Luftabwehrsystem abgefangen, aber nicht gänzlich zerstört worden. Israel deutete an, dass eine militärische Reaktion folgen könnte.

Nach einem Bericht des isrelischen TV-Senders Kan ist die Terroroganisation Hamas im Gazastreifen macherorts am Wiedererstarken. Vor allem im nördlichen Abschnitt des abgeriegelten Küstenstreifens erholte sich die militanten Islamisten schneller, als die israelischen Streitkräfte deren militärische Fähigkeiten schwächen könnten.

Seit Monaten sei Israels Armee nicht mehr im Norden des Gazastreifens vorgedrungen. Die Hamas habe die Zeit genutzt, sich dort neu zu formieren und sich auf die "nächste Phase des Krieges" vorzubereiten, hieß es in dem Bericht. Dies sei einer der Hauptgründe für die starke Zunahme der israelischen Angriffe auf Kommando- und Kontrollzentren der Hamas im nördlichen Gazastreifen.

In der Jerusalemer Altstadt hat ein Mann mit einem Messer auf einen israelischen Grenzschützer eingestochen. Dieser sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Seine Kollegen hätten daraufhin das Feuer auf den Angreifer eröffnet und ihn "neutralisiert". Zur Identität des Mannes machte die Polizei keine Angaben.

