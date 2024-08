liveblog Krieg in Nahost ++ Kein Durchbruch bei Verhandlungen über Waffenruhe ++ Stand: 26.08.2024 01:16 Uhr

Die Hoffnungen auf eine Feuerpause im Gazastreifen schwinden: Bei den Verhandlungen in Kairo gibt es keinen Durchbruch. Die USA zeigen sich besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza-Stadt sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Bei dem Angriff auf ein Haus in der Nähe des Krankenhauses Patient's Friends im Westteil von Gaza-Stadt habe es zudem mehrere Verletzte gegeben, berichtet Wafa unter Berufung auf medizinische Fachkräfte. Von israelischer Seite gibt es noch keine Stellungnahme zu den Luftangriffen.

Nach der Aussetzung der Waffenstillstandsgespräche in Kairo zeigen sich die USA besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnte bei einer Pressekonferenz in Hallifax vor einem "größeren Krieg" in der Region. Die Vereinigten Staaten seien daher weiterhin aktiv an Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen beteiligt.

Sullivan bestätigte zudem, dass die US-Regierung in ständigem Kontakt mit Israel stehe, insbesondere hinsichtlich der aktuellen Spannungen mit der Hisbollah im Libanon.

Bei den Verhandlungen in Kairo für eine Waffenruhe im Gazastreifen habe es am Ende keinen Durchbruch gegeben, berichtet ARD-Korrespondent Simon Riesche in den tagesthemen am Sonntagabend.

Von der Terrororganisation Hamas heiße es, man sei sehr weit von einem Deal entfernt. Die ägyptische Vermittlerseite spricht von einer "schwierigen Pattsituation", so Riesche. Es sei wenig Bewegung in den Verhandlungen. Israelische Medien hingegen berichteten mit dem Verweis auf Delegationskreise, man sei auf dem richtigen Weg.

Die Terrororganisation Hamas hat Tel Aviv mit einer Rakete angegriffen. Laut Israels Armee ging sie in unbewohntem Gebiet nieder. Nach Angaben Israels wurden Polio-Impfstoffe für 1,25 Millionen Menschen in den Gazastreifen geliefert. Alle Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.