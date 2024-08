liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Ziele der Hisbollah im Libanon an ++ Stand: 25.08.2024 05:22 Uhr

Die israelische Armee greift nach eigenen Angaben seit dem Morgen Ziele der Hisbollah im Libanon an. Man habe herausgefunden, dass Hisbollah "sich bereit macht, Raketen und Geschosse auf israelisches Gebiet abzufeuern." Die Entwicklungen im Liveblog.

Das israelische Verteidigungsministerium hat den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Er gelte seit 6.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MESZ) für die kommenden 48 Stunden, sagte Verteidigungsminister Joav Galant.

Regierungschef Benjamin Netanyahu berief für den Morgen eine Sitzung des Sicherheitskabinetts ein, wie sein Büro mitteilte.

Angesichts der nach israelischen Angaben unmittelbaren Bedrohungslage an der Grenze zum Libanon hat der israelische Rettungsdienst landesweit die höchste Bereitschaftsstufe ausgerufen. Das berichtete die Times of Israel am frühen Morgen. Kurz zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, dass sich die Hisbollah-Miliz im Libanon darauf vorbereite, Raketen auf Israel abzufeuern. Im Norden Israels gab es Raketenalarm.

Aufgrund der akuten Sicherheitslage leitet der israelische Flughafen Ben Gurion einem Medienbericht zufolge ankommende Flüge auf andere Flughäfen um. In den nächsten Stunden würden zudem keine Starts erfolgen, berichtete die Times of Israel am frühen Morgen unter Berufung auf die israelische Flughafenbehörde. Anfliegende Maschinen würden auf andere Flughäfen in der Umgebung umgeleitet. Die Behörde rate den Reisenden, sich bei den Fluggesellschaften über die Flugplanänderungen zu informieren.

Kurz zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, dass sich die Hisbollah-Miliz im Libanon darauf vorbereite, Raketen auf Israel abzufeuern. Im Norden Israels gab es Raketenalarm. In einem Akt der Selbstverteidigung griffen derzeit Kampfflugzeuge Stellungen der Schiiten-Miliz im nördlichen Nachbarland an, sagte Armeesprecher Daniel Hagari.

Die Hisbollah werde bald Raketen auf israelisches Gebiet abfeuern und möglicherweise auch Drohnen losschicken. Man werde in Kürze die Verteidigungsrichtlinien des Heimatfrontkommandos für die Menschen in Israel aktualisieren.

Die Times of Israel hat etwa 40 israelische Angriffe auf Stellungen der Schiiten-Miliz im Libanon gemeldet. Flüge von und nach Tel Aviv sind eingestellt worden. Bewohner des Nordens wurden angewiesen, in der Nähe von Notunterkünften zu bleiben.

Die Hisbollah werde bald Raketen auf israelisches Gebiet abfeuern und möglicherweise auch Drohnen losschicken, so der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am frühen Morgen. Er kündigte an, in Kürze die Verteidigungsrichtlinien des Heimatfrontkommandos für die Menschen in Israel zu aktualisieren. Die andauernde Aggression der Hisbollah berge die Gefahr, "dass das libanesische Volk, das israelische Volk - und die gesamte Region - in eine weitere Eskalation hineingezogen werden". Israel werde die Angriffe der Hisbollah auf Israels Zivilbevölkerung nicht dulden, warnte der israelische Armeesprecher.

Israels Armee greift nach eigenen Angaben angesichts einer unmittelbaren Bedrohung durch die libanesische Hisbollah Stellungen der Schiiten-Miliz im Nachbarland an. Das israelische Militär habe vor Kurzem festgestellt, dass sich die Hisbollah darauf vorbereite, Raketen auf israelisches Gebiet abzufeuern, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am frühen Morgen mit.

Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe griffen derzeit Ziele der Hisbollah an, "die eine unmittelbare Gefahr für die Bürger des Staates Israel darstellen". Das sei ein Akt der Selbstverteidigung. "Direkt neben den Häusern libanesischer Zivilisten im Südlibanon können wir sehen, dass die Hisbollah einen umfassenden Angriff auf Israel vorbereitet und dabei die libanesische Zivilbevölkerung gefährdet", teilte die israelische Armee mit. "Wir warnen die Zivilisten, die sich in den Gebieten aufhalten, in denen die Hisbollah operiert, sich zu ihrer eigenen Sicherheit sofort aus dem Gefahrenbereich zu begeben."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

