liveblog Krieg in Nahost ++ Drei Feuer an Bord von angegriffenem Öltanker ++ Stand: 24.08.2024 03:59 Uhr

Die britische Seehandelsbehörde hat drei Brände auf dem vollbeladenen Öltanker "Sounion" gemeldet. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Anführer einer mit Al-Kaida verbundenen Gruppe in Syrien getötet.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hat den Tod von neun Palästinensern nach einem israelischen Angriff in Khan Younis im Gazastreifen gemeldet. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Der Angriff erfolgte laut der Agentur am frühen Samstagmorgen im Gebiet des Lagers Al-Nuseirat

Die britische Seehandelsbehörde (UKMTO) hat drei Brände auf dem vollbeladenen griechischen Öltanker "Sounion" gemeldet. Das Schiff war mutmaßlich von Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Mittwoch angegriffen und danach evakuiert worden. Die Huthis veröffentlichten ein Video in den sozialen Medien, das zeigen soll, wie sie den Tanker in Brand setzten. Das unbemannte Schiff liegt zwischen Jemen und Eritrea vor Anker, wie ein Insider aus dem Bereich maritime Sicherheit am Donnerstag gegenüber Reuters erklärte.

Der beschädigte Tanker, der 150.000 Tonnen Rohöl geladen hat, stelle eine Gefahr für die Umwelt dar, erklärte die EU-Marinemission "Aspides". "Ein möglicher Ölteppich könnte katastrophale Folgen für die Meeresumwelt der Region haben", teilte die Hafen- und Freizonenbehörde von Dschibuti in einem Beitrag auf der Social-Media-Seite X mit.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Freitag den Tod eines hochrangigen Anführers einer mit Al-Kaida verbundenen Gruppe in Syrien verkündet. Wie das US-Zentralkommando (CENTCOM) in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X mitteilte, haben die amerikanischen Streitkräfte Abu 'Abd al-Rahman al-Makki bei einem gezielten Angriff getötet. Er war der Anführer des Al-Kaida-Ablegers Hurras al-Din und für die Überwachung der terroristischen Operationen in Syrien verantwortlich, heißt es in der Erklärung.

Israel plant einen neuen Militäreinsatz in nördlichen Gebieten des Gazastreifens - und fordert die dortigen Anwohner zur Flucht auf. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind mehrere Menschen getötet worden. Der Liveblog vom Freitag zum Nachlesen.