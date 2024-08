liveblog Krieg in Nahost ++ Laut UN 90 Prozent Vertriebene in Gaza ++ Stand: 23.08.2024 06:43 Uhr

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 90 Prozent der 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens Binnenflüchtlinge. Palästinenservertreter planen eine neue Resolution in der UN-Vollversammlung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israelische Evakuierungsanordnungen und das Kampfgeschehen im Gazastreifen haben seit Beginn des Gaza-Kriegs nach Einschätzung der Vereinten Nationen 90 Prozent der 2,1 Millionen Einwohner des Küstengebiets zu Binnenflüchtlingen gemacht. Das berichtete der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in den palästinensischen Gebieten, Muhannad Hadi.

Die israelischen Evakuierungsanordnungen gefährdeten Zivilisten, statt sie zu schützen, sagte er. "Sie zwingen Familien, erneut zu fliehen, oft unter Beschuss und mit den wenigen Habseligkeiten, die sie tragen können, in ein immer kleiner werdendes Gebiet", das überfüllt und unsicher sei, sagte Hadi.

Das humanitäre Völkerrecht verlange den Schutz von Zivilisten, sagte Hadi. "Der Weg voran ist so klar wie dringend: Zivilisten schützen, Geiseln freilassen, humanitären Zugang erleichtern, einer Waffenruhe zustimmen."

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich in Chicago auch kurz zur Lage im Nahen Osten geäußert. Sie betonte, dass sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten werde. US-Präsident Joe Biden und sie selbst arbeiteten Tag und Nacht daran, den Krieg im Gazastreifen zu beenden.

"Was in den letzten zehn Monaten in Gaza geschehen ist, ist verheerend. So viele unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren, verzweifelte, hungrige Menschen, die immer wieder in Sicherheit fliehen. Das Ausmaß des Leids ist herzzerreißend", sagte sie.

Harris wolle sich weiter dafür einsetzen, dass "die Geiseln freigelassen werden, das Leiden in Gaza ein Ende hat und das palästinensische Volk sein Recht auf Würde, Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung wahrnehmen kann".

Palästinenservertreter wollen die UN-Vollversammlung über eine neue Resolution zur israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete abstimmen lassen. Geplant sei, im September eine Resolution einzubringen, die ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs festschreibt, laut dem die israelische Siedlungspolitik gegen das Völkerrecht verstößt und auch die fortgesetzte Präsenz Israels in den besetzten Gebieten rechtswidrig ist.

Der palästinensische UN-Botschafter Rijad Mansur sagte dem UN-Sicherheitsrat, dass die rechtlich nicht bindende Resolution maßgeblich sei, um die Besatzung zu beenden. "Wir haben es satt, zu warten", sagte er. Israels UN-Botschafter Danny Danon, der nach Mansur zu Wort kam, ging auf den Plan der Palästinenser nicht ein.

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben drei Drohnen der jemenitischen Huthi zerstört - zwei davon über dem Roten Meer. Die Flugkörper hätten eine direkte Gefahr dargestellt. Es wurde nicht gesagt, wie die Drohnen zerstört wurden.

Die Huthi-Miliz greift immer wieder Handelsschiffe mit Drohnen und Raketen an. Viele Reedereien meiden inzwischen die Route durch das Rote Meer.

Israel hat neue Evakuierungsanordnungen für den Gazastreifen erlassen. Diese betreffen auch einen Teil der humanitären Zone, in der Zivilisten Schutz suchen sollen. Der israelische Militärsprecher Avichay Adraee veröffentlichte die Evakuierungsanordnungen in sozialen Medien.

Palästinenser östlich von Chan Junis wurden aufgefordert, sich nach Westen in Richtung der Küste zu begeben. Viele Palästinenser sagen zudem, es gebe keinen Ort, an dem es wirklich sicher sei.

In Ägypten sind laut Medienberichten Unterhändler für die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs eingetroffen. Die amerikanische UN-Botschafterin denkt, dass ein Waffenruhe-Abkommen "in Sicht" sei.