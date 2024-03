liveblog Nahost-Krieg ++ Israel startet Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus ++ Stand: 18.03.2024 05:47 Uhr

Israels Armee hat einen Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza gestartet. Israel schickt derweil eine Delegation zu Gaza-Verhandlungen nach Katar. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Präsident Joe Biden hat erneut deutlich gemacht, dass er eine Aufstockung der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und eine Verständigung über eine Feuerpause für dringend notwendig hält. Bei einem Termin mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar anlässlich des irischen Feiertags St. Patrick’s Day im Weißen Haus sagte Biden, die beiden seien sich einig, dass die humanitäre Hilfe im Gazastreifen dringend aufgestockt und ein Abkommen über eine Feuerpause, das die Freilassung der Geiseln ermögliche, erreicht werden müsse. Man müsse außerdem vorankommen mit einer Zweistaatenlösung, die der "einzige Weg" zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit sei.

Mehr als fünf Monate nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist ein weiterer israelischer Soldat für tot erklärt worden. Der 22-jährige Daniel Perez sei am 7. Oktober getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden, teilte das israelische Militär mit. "Seine Leiche befindet sich in den Händen einer Terrororganisation", hieß es in der Erklärung. Damit ist die Zahl der für tot erklärten israelischen Geiseln, deren Leichen sich in den Händen der Hamas befinden, auf 33 gestiegen, darunter acht Soldaten. Erst am Mittwoch hatte Israel den 19-jährigen Soldaten Itay Chen für tot erklärt. Der Deutsch-Israeli war demnach ebenfalls bereits am 7. Oktober getötet worden.

Israel wird erstmals seit Wochen wieder an den indirekten Verhandlungen über eine vorläufige Waffenruhe und Freilassung der Geiseln im Gaza-Krieg teilnehmen. Das israelische Sicherheitskabinett habe am späten Abend die Abreise einer Delegation nach Katar genehmigt, berichtete die israelische Nachrichtenseite "Ynet". Es wird erwartet, dass Israels Verhandler unter Leitung des Chefs des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, heute nach Doha aufbrechen. Dort bemühen sich die Vermittler Katar, Ägypten und die USA, die zuletzt ins Stocken geratenen Gespräche über eine vorläufige Waffenruhe und einen Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge voranzubringen.

Israels Sicherheitskabinett habe dem Verhandlungsteam aber nur ein allgemeines Mandat erteilt, schrieb der gut vernetzte israelische Journalist Barak Ravid vom Nachrichtenportal "Axios" im Anschluss an die Sitzung auf der Plattform X (vormals Twitter).

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza im Gazastreifen gestartet. Die Soldaten "führen derzeit einen gezielten Einsatz im Bereich des Al-Schifa-Krankenhauses aus", teilte die Armee am frühen Morgen mit. "Der Einsatz basiert auf Informationen, die auf die Nutzung des Krankenhauses durch ranghohe Hamas-Terroristen hinweisen", erklärte die Armee zur Begründung.

Augenzeugen vor Ort sagten der Nachrichtenagentur AFP, im Stadtbezirk al-Rimal, in dem sich das Krankenhaus befindet, habe Israel Luftangriffe geflogen. Rund um das Krankenhausgebäude seien Dutzende Panzer postiert worden. Das Al-Schifa-Krankenhaus ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Die israelische Armee war im November erstmals auf das Gelände des Krankenhauses vorgedrungen.

Israel will künftig mit einem Gedenktag an das Massaker vom 7. Oktober 2023 erinnern. Die deutsche Luftwaffe hat eine weitere Ladung mit Hilfsgütern über dem Gazastreifen abgeworfen. Der Liveblog vom Sonntag zum Nachlesen.