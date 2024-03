liveblog Krieg in Nahost ++ US-Militär schießt Drohne über Rotem Meer ab ++ Stand: 17.03.2024 03:06 Uhr

Das US-Militär hat erneut eine Drohne der Huthi-Miliz über dem Roten Meer abgeschossen. Israel hat laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ein Waffenlager in Syrien angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel hat nach Angaben von Aktivisten erneut Ziele nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen - darunter soll sich ein Waffenlager befinden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, Israel habe in der Nacht ein Waffenlager der syrischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz in den Kalamun-Bergen nordöstlich von Damaskus mit Raketen beschossen. Das zweite Ziel lag demnach in der Nähe einer Armeestellung im selben Gebiet. An einem der Angriffsorte brach den Angaben zufolge ein Feuer aus.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Sie bezeichnet sich als unabhängig. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf Militärkreise, Israel habe Luftangriffe auf Ziele im Süden des Landes geflogen. Die genauen Angriffsorte wurden in dem Bericht nicht genannt. Ein Soldat sei verletzt worden, außerdem seien Sachschäden entstanden. Die syrische Luftabwehr habe einige der Raketen abgeschossen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine von der Huthi-Miliz im Jemen abgefeuerte Drohne zerstört. Eine weitere sei ins Rote Meer gestürzt. Es gab keine Berichte über Schäden von Schiffen in der Nähe, teilte das für die Region zuständige US Central Command (Centcom) in einer Erklärung mit.

Mit Blick auf die Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln wird das israelische Sicherheitskabinett heute zusammentreten, um die Position der israelischen Delegation vor ihrer Reise nach Katar festzulegen. Premier Benjamin Netanyahu habe das "Kriegskabinett und das Sicherheitskabinett" einberufen, "um das Mandat der Delegation zu beschließen", teilte Netanyahus Büro mit. Israelischen Medienberichten zufolge ist die Sitzung des fünfköpfigen Kriegskabinetts für 18.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) geplant.

