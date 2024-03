liveblog Nahost-Krieg ++ Offenbar Treffen zwischen Hamas und Huthis ++ Stand: 16.03.2024 04:31 Uhr

Einem Bericht zufolge hat es ein Treffen zwischen der Hamas und der Huthi-Miliz gegeben, um das Vorgehen gegen Israel abzustimmen. Die Hamas hat Abbas' Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten kritisiert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hochrangige Vertreter der islamistischen Hamas und der pro-iranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen haben nach Angaben aus Palästinenserkreisen bei einem Treffen über eine "Koordinierung" ihres Vorgehens gegen Israel gesprochen. Aus Kreisen der Hamas und des Islamischen Dschihad berichtete die Nachrichtenagentur AFP, Anführer der beiden radikal-islamistischen Palästinensergruppen, der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas und Huthi-Vertreter hätten das "wichtige" Treffen in der vergangenen Woche abgehalten.

Die Hamas kritisiert die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammad Mustafa, durch Präsident Mahmud Abbas. "Wir lehnen es ab, diesen Ansatz fortzusetzen, der unserem Volk und unserer nationalen Sache Schaden zugefügt hat und weiterhin zufügt", teilte die Hamas in einer Erklärung mit. Die Hamas erklärte, die Entscheidung sei getroffen worden, ohne sie zu konsultieren, obwohl sie kürzlich an einem Treffen in Moskau teilgenommen hatte, bei dem auch Abbas' Fatah-Bewegung zugegen war.

