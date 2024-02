liveblog Krieg in Nahost ++ Gantz droht mit Offensive zu Beginn des Ramadan ++ Stand: 19.02.2024 04:38 Uhr

Der israelische Minister Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. In der Region des Roten Meeres ist erneut ein Frachtschiff beschossen worden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje hat die internationale Gemeinschaft zu einem Aufbauprogramm für den schwer zerstörten Gazastreifen aufgerufen. "Wir brauchen einen Marshallplan für den Gazastreifen", sagte Schtaje der Nachrichtenagentur DPA am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Dieser Plan müsse aus drei Komponenten bestehen: Nothilfe, Rekonstruktion und einer Wiederbelebung der Wirtschaft.

Die Außenminister der Europäischen Union wollen in Brüssel die Marinemission für das Rote Meer abschließend billigen. Mit drei Kriegsschiffen und Begleitflugzeugen will die EU Handelsschiffe vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz schützen. Für den Einsatz ist auch die deutsche Fregatte "Hessen" vorgesehen, die rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord hat. Das Mandat für die EU-Mission "Aspides" erfordert die Zustimmung des Bundestags. Die Abstimmung wird am kommenden Freitag erwartet.

Bei dem EU-Außenministertreffen geht es zudem um Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung der Ukraine und um die Lage im Nahost-Krieg. An dem Treffen nimmt zudem die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, teil.

Der israelische Minister Benny Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. "Die Welt muss wissen und die Hamas-Führung muss wissen: Wenn die Geiseln bis zum Ramadan nicht zu Hause sind, werden die Kämpfe überall weitergehen, auch in der Region Rafah", sagte der ehemalige israelische Armeechef, der dem Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanyahu angehört. Der islamische Fastenmonat Ramadan soll um den 10. März beginnen.

In der Region des Roten Meeres ist erneut ein Frachtschiff beschossen worden. Das britische Seesicherheits-Unternehmen Ambrey teilte mit, ein unter belizischer Flagge fahrender, im Vereinigten Königreich registrierter und vom Libanon betriebener Stückgut-Frachter sei in der Straße von Bab al-Mandab angegriffen worden.

Bei dem Vorfall 35 Seemeilen südlich der jemenitischen Stadt Al Mukha habe eine Explosion in direkter Nähe des Schiffes zu Schäden geführt. Die Besatzung sei aber in Sicherheit. Das Schiff sei auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Bulgarien gewesen.

Das Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis ist nach Angaben des WHO-Generaldirektors nicht mehr funktionsfähig. Ägypten will Israel vor dem höchsten UN-Gericht illegale Praktiken vorwerfen. Der Liveblog vom Sonntag zum Nachlesen.