Verstößt Israels Besatzungspolitik gegen Völkerrecht oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Internationale Gerichtshof. Rechtlich bindend ist die Einschätzung allerdings nicht.

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag haben Anhörungen zur Rechtmäßigkeit von fast 60 Jahren israelischer Besatzung der palästinensischen Gebiete begonnen. Zum Auftakt sprach der palästinensische Außenminister Riad Al Maliki.

Er warf Israel vor, in den besetzten Gebieten "eine Politik der Apartheid und des Kolonialismus" zu betreiben. "Mehr als 3,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, sind der Kolonisierung ihres Territoriums ausgesetzt und rassistischer Gewalt, die dies ermöglicht."

In der UN-Charta sei das Recht von Völkern auf Selbstbestimmung verankert. Dieses werde den Palästinensern jedoch seit Jahrzehnten vorenthalten. Die Palästinenser argumentieren, dass Israel dagegen verstoßen habe, indem es im großen Stil besetzte Gebiete annektiert habe.

"Diese Besatzung ist Annexion", sagte al-Maliki. Er sprach von einer absichtlichen, zynischen Pervertierung des Völkerrechts. Die einzige Lösung sei ein sofortiges und bedingungsloses Ende der israelischen Besatzung in palästinensischen Gebieten.

Israel und die Palästinenser

Israel gründete sich am 14. Mai 1948 mit dem Mandat der Vereinten Nationen (UN) als jüdischer Staat im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina. Der UN-Teilungsplan sah auf dem Gebiet getrennte Siedlungsgebiete für Juden und die arabisch sprechenden Bewohner Palästinas vor. Noch am selben Tag griffen Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien und der Irak den neuen Staat an. Israel gewann den Krieg. In dessen Folge flohen Hunderttausende Menschen aus Israel oder wurden von dort vertrieben. Gleichzeitig mussten fast ebenso viele Juden aus arabischen Ländern fliehen.



Seitdem hat es neben weiteren Kriegen zahlreiche Friedensbemühungen gegeben. In den Osloer Verträgen einigten sich Israelis und Palästinenser 1993 zunächst auf eine friedliche Koexistenz und gegenseitige Anerkennung, einschließlich des Existenzrechts Israels. Die Palästinenser sollten in einer Zwischenphase den Gazastreifen und das Westjordanland selbst verwalten, während Israel sich aus den Gebieten zurückzieht. Ziel war die schrittweise Vorbereitung einer Zwei-Staaten-Lösung. Umgesetzt wurde das Abkommen trotz vieler Bemühungen nicht. Seit 2014 hat es keine ernsthaften Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern mehr gegeben.