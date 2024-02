liveblog Kämpfe im Gazastreifen ++ Beratungen über Nahost-Krieg in München ++ Stand: 18.02.2024 05:28 Uhr

Auf der Sicherheitskonferenz in München geht es heute um den Krieg in Nahost. Bei der Berlinale gab es nach "Free Palestine"-Rufen während einer Dokumentarfilm-Premiere Streit. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach dem Willen seines nichtständigen Mitglieds Algerien in der kommenden Woche erneut mit einem Resolutionsentwurf zum Gaza-Krieg befassen. Wie der Nachrichtenagentur AFP aus unterschiedlichen diplomatischen Kreisen bestätigt wurde, soll dies am Dienstag erfolgen.

Der Resolutionstext fordert "eine sofortige humanitäre Waffenruhe, die von allen Parteien eingehalten werden muss" - sowie die Freilassung aller Geiseln. Wie bei vorherigen Resolutionsentwürfen zum Gaza-Krieg wird jedoch der beispiellose Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vom vergangenen 7. Oktober, die den Krieg ausgelöst hatte, in dem Text nicht verurteilt.

Mitte Oktober und Anfang Dezember hatten die USA bereits zwei Resolutionsentwürfe mit ihrem Veto blockiert. Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, kündigte am Samstag an, ihr Land werde auch den algerischen Resolutionsentwurf "nicht unterstützen". Sie begründete dies damit, dass dieser den derzeit laufenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine Freilassung von Geiseln zuwiderlaufen könne.

Zum Abschluss der 60. Sicherheitskonferenz in München rückt der Krieg im Gazastreifen in den Fokus. Am Vormittag wird der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje gemeinsam mit der ehemaligen israelischen Außenministerin Zipi Livni sowie dem jordanischem Außenminister Aiman al-Safadi an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehungen teilnehmen.

Der seit Monaten andauernde Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Hamas war bislang nur ein Nebenthema in München. Einzelne Redner, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der amerikanische Außenminister Antony Blinken, hatten das Thema bei ihren Auftritten angerissen und sich abermals für eine Zweistaatenlösung ausgesprochen. Sie sieht einen unabhängigen palästinensischen Staat vor, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert.

Das palästinensisch-israelische Filmemacherkollektiv von "No Other Land" hat sich im Rahmen seiner Premiere bei der Berlinale gegen die Haltung der Intendanz zum Nahost-Konflikt gestellt und Israel als Apartheidsstaat bezeichnet. Die vier Filmemacher forderten einen Waffenstillstand in Gaza, definierten ihre Haltung gegen die Berlinale-Intendanz jedoch nicht weiter.

Ihr Dokumentarfilm dreht sich um die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern in den Dörfern von Masafer Yatta, südlich von Hebron im Westjordanland. Der Film zeigt, wie der Palästinenser Basel Adra den schrittweisen Abriss der Dörfer seiner Heimatregion durch Soldaten im Auftrag der israelischen Regierung dokumentiert. Der israelische Journalist Yuval Abraham beginnt, ihn in seinen Bemühungen zu unterstützen.

Im Saal wurden im Anschluss an den Film von einzelnen Zuschauerinnen Parolen wie "Free Palestine" gerufen - zwei Männer, die Frieden für Israel und Palästina forderten, wurden niedergeschrien und beleidigt. Das Führungsduo der Berlinale hatte das Filmfestival Mitte Januar als Plattform für friedlichen Dialog in Bezug auf den Nahost-Konflikt bezeichnet.

Israels Premier Netanyahu hat bekräftigt, dass eine militärische Offensive Israels in Rafah kommen werde. Bei Angriffen im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gab es nach palästinensischen Angaben zahlreiche Tote. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.