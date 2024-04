liveblog Krieg in Nahost ++ 468 Lkw haben laut Israel Gazastreifen erreicht ++ Stand: 10.04.2024 02:51 Uhr

Israel hat nach eigenen Angaben 468 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen. Laut Israels Verteidigungsminister Galant soll es noch keinen Termin für eine Bodenoffensive in Rafah geben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das US-Militär hat im Golf von Aden eigenen Angaben zufolge eine von den Huthi-Rebellen abgeschossene Drohne zerstört. Das Ziel sei wahrscheinlich das Schiff "Yorktown" gewesen, teilt das US-Zentralkommando auf X mit. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in Syrien angegriffen. Laut Armee wurde militärische Infrastruktur der Miliz attackiert, die diese nach geheimdienstlichen Erkenntnissen "an der syrischen Front" genutzt habe. Man mache "das syrische Regime für alle Aktivitäten verantwortlich, die auf seinem Territorium stattfinden", hieß es.

Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden. Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien und will damit verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die libanesische Hisbollah ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten.

Israel hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag 468 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen. Das ist die höchste Anzahl seit Beginn des Krieges. Am Montag waren es 419 Lkw. Laut Rotem Kreuz und Vereinten Nationen waren es jedoch weit weniger. Aufgrund von israelischen Bestimmungen seien zahlreiche Fahrzeuge zudem nur halb beladen, teilen die UN mit. Israel steht unter Druck, mehr Lieferungen in den Gazastreifen zu lassen.

Die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), Samantha Power, forderte vor einem Ausschuss des US-Senats, das höhere Niveau an Hilfstransporten müsse gehalten und weiter gesteigert werden: "Wir erleben einen grundlegenden Wandel, und wir hoffen, dass er anhält und ausgebaut wird."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat Medienberichten zufolge seinem US-Kollegen Lloyd Austin mitgeteilt, dass es noch keinen Termin für eine Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen gibt. Galant habe damit der Darstellung seines Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu widersprochen, berichteten übereinstimmend die israelischen Zeitungen Haaretz, Times of Israel sowie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf informierte Quellen.

Netanyahu hatte am Montag noch öffentlich erklärt, der Termin für die geplante Offensive in der derzeit mit Hunderttausenden Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten stehe fest. Galant sagte dagegen den Berichten zufolge in einem Telefonat mit Austin, Israel sei derzeit noch dabei, Pläne für die Evakuierung der dortigen Zivilbevölkerung fertigzustellen.

Die US-Regierung will Israel von einem großen Militäreinsatz in Rafah abhalten. US-Außenminister Antony Blinken erwartet von Israel vorerst Stillhalten in der Frage. Für die kommende Woche sei ein Treffen mit einer israelischen Delegation geplant, um über die Bedenken der US-Seite gegen einen solchen Einsatz zu sprechen, sagte Blinken in Washington. "Ich gehe nicht davon aus, dass vor diesen Gesprächen irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden", betonte er. Man sei nach wie der Überzeugung, dass ein größerer Einsatz in Rafah extrem gefährlich für die Zivilisten wäre. Die israelische Seite habe der US-Regierung auch keinen Termin für eine Rafah-Offensive genannt, sagte Blinken.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Kommandeur der Terrororganisation Hamas getötet. Die USA wollen in den Verhandlungen über eine Waffenruhe einem Kompromiss zum Erfolg verhelfen.