liveblog Krieg in Nahost ++ Bericht über US-Vorschlag für Waffenruhe ++ Stand: 09.04.2024 02:14 Uhr

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas scheinen festgefahren. Die USA sollen sich nun mit einem Vorschlag eingebracht haben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die USA wollen den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe laut Medienberichten mit einem neuen Kompromissvorschlag zum Erfolg verhelfen. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf arabische Vermittler berichtete, sieht der von CIA-Direktor William Burns in Kairo am Sonntagabend präsentierte Vorschlag vor, dass die islamistische Hamas im Zuge einer sechswöchigen Feuerpause 40 der mehr als 100 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln im Tausch gegen 900 palästinensische Häftlinge freilässt - darunter 100, die wegen Mordes an Israelis zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.

Auch das Nachrichtenportal "Axios" berichtete über Burns' neuen Vorschlag, der laut israelischen Beamten auf Bedingungen aufbaue, die bei früheren Verhandlungen diskutiert worden seien. Der neue Vorschlag verlange Kompromisse von beiden Konfliktparteien.

Die USA haben sich nach der israelischen Bestätigung einer geplanten Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens erneut gegen den Angriff ausgesprochen. Angesichts der 1,5 Millionen Palästinenser, die nach Rafah geflüchtet seien, hätten die USA "Israel gegenüber deutlich gemacht, dass wir glauben, dass eine militärische Großinvasion von Rafah immens schädliche Auswirkungen auf diese Zivilisten haben und letztlich der Sicherheit Israels schaden würde", sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller zu Journalisten.

Israel hat nach Angaben aus Ankara eine Teilnahme türkischer Flugzeuge am Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen abgelehnt. Jordanien habe zugestimmt, dass sein Land an einer Operation zum Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft teilnimmt, aber Israel habe die Anfrage abgelehnt, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan. "Es gibt keine Entschuldigung für Israel, unseren Versuch zu blockieren, den hungernden Menschen in Gaza Hilfe aus der Luft zukommen zu lassen", sagte er.

Fidan sagte, die Türkei habe angesichts dieser Situation beschlossen, "eine Reihe von neuen Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen". Diese Schritte würden so lange umgesetzt, "bis Israel eine Waffenruhe erklärt und Hilfe ohne Störung nach Gaza hineinlässt". Was die Türkei im Einzelnen plant, sagte Fidan nicht.

Wie ist der Stand bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe? Warum wurden Flugblätter über Berlin abgeworfen? Mehr zu diesen Themen im Liveblog vom Montag zum Nachlesen.