liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Offenbar Tote bei israelischen Angriffen in Syrien ++ Stand: 07.02.2024 00:54 Uhr

Bei israelischen Luftangriffen auf die syrische Stadt Homs sind laut Beobachtern vier Menschen getötet worden. Die argentinische Regierung will die Hamas als Terrororganisation einstufen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die argentinische Regierung will die Hamas als eine Terrororganisation einstufen. Das kündigte Staatschef Javier Milei bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog in Jerusalem an. Die Einstufung der militant-islamistischen Hamas als Terrorgruppe sei "nur ein weiteres Zeichen der historischen Nähe und Unterstützung und Freundschaft zwischen unseren Völkern", sagte er.

Zuvor hatte Milei angekündigt, dass Argentinien seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen werde. Der Schritt gilt als umstritten. Der Großteil der Weltgemeinschaft erkennt den Anspruch Israels auf Ostjerusalem nicht an, das die Palästinenser als Hauptstadt für einen eigenen Staat wollen. Die Hamas kritisierte die Entscheidung Argentiniens als "ungerecht und falsch".

Bei israelischen Luftangriffen auf die syrische Stadt Homs sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte vier Menschen getötet worden. Unter den Toten seien zwei Zivilisten, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. Ein attackiertes Gebäude in Homs sei komplett zerstört worden. Das syrische Verteidigungsministerium erklärte, Israel habe eine Reihe von Zielen in Homs und in der Umgebung der westsyrischen Stadt attackiert. Dabei seien viele Zivilisten getötet oder verletzt worden.

