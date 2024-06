liveblog Krieg in Nahost ++ Hisbollah feuert "Dutzende" Raketen auf Israel ++ Stand: 28.06.2024 01:31 Uhr

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben "Dutzende" Raketen auf Israel abgefeuert. An der Küste des Gazastreifens soll ein Pier für Hilfslieferungen wegen rauer See offenbar erneut abgebaut werden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben erneut "Dutzende" Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Den vom Iran unterstützten Islamisten zufolge zielten die Angriffe auf den wichtigsten Stützpunkt der Flugabwehr des Nordkommandos der israelischen Armee.

Die israelische Armee gab ihrerseits "rund 35 Raketenabschüsse" und den Start von zwei Drohnen aus dem Libanon bekannt. Die Hisbollah erklärte zudem, vier ihrer Kämpfer seien getötet worden. Die Hisbollah bezeichnete die Angriffe auf israelisches Gebiet als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Stadt Nabatäa und die Ortschaft Sohmor. Der israelischen Armee zufolge wurden die meisten Raketen abgefangen, es gebe keine Informationen über zu Schaden gekommene Menschen.

Die USA bereiten sich angesichts der zunehmenden militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah auf die mögliche Evakuierung von Amerikanern aus dem Libanon vor. Hierzu seien ein zusätzliches Kriegsschiff sowie eine Marineexpeditionseinheit zur Verstärkung der US-Truppen in der Region ins Mittelmeer verlegt worden, berichtete der US-Sender NBC am Donnerstag unter Berufung auf drei mit den Plänen vertraute US-Verteidigungsbeamte sowie einen ehemaligen US-Beamten.

Der Schritt diene auch zur Abschreckung, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern. US-Beamte seien zunehmend besorgt, dass Israel in den kommenden Wochen verstärkt Luftangriffe und sogar eine Bodenoffensive im Libanon durchführen könnte, hieß es.

Ein vom US-Militär errichteter Behelfshafen an der Küste des Gazastreifens für Hilfslieferungen an die Bevölkerung soll heute wegen erwarteter rauer See erneut abgebaut werden. Dies teilten zwei in die Pläne eingeweihte US-Vertreter laut Nachrichtenagentur AP am Donnerstag mit. Einstweilen würden die USA alternative Wege prüfen, humanitäre Hilfsgüter in das Gebiet zu schicken. Erwogen werde etwa die Nutzung eines bestehenden israelischen Piers im nahegelegenen Aschdod als Ausweichroute, hieß es.

Es wäre das dritte Mal, dass der Betrieb des von den USA erbauten Behelfshafens unterbrochen wird. Er war erst Mitte Juni erneut an der Küste befestigt worden, nachdem schwerer Seegang und Starkwinde das Militär veranlasst hatten, ihn vom Strand zu entfernen. Im Mai hatten ähnliche Wetterverhältnisse eine zweiwöchige Betriebspause nötig gemacht, nachdem der Pier auseinandergebrochen und vier amerikanische Armeeschiffe auf Grund gelaufen waren. Dabei wurden drei US-Soldaten verletzt, einer davon schwer.

