liveblog Krieg in Nahost ++ Biden warnt Netanyahu vor Offensive in Rafah ++ Stand: 16.02.2024 03:42 Uhr

US-Präsident Biden hat Israels Premier Netanyahu erneut vor einer Militäraktion in Rafah gewarnt. Israel hat die UN aufgefordert, die Verteilung von Hilfsgütern für den Gazastreifen zu verbessern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Dem US-Präsidialamt zufolge hat US-Präsident Joe Biden Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erneut vor einer Militäroperation im Süden des Gazastreifens gewarnt. Biden habe Netanyahu in einem Telefonat erneut darauf hingewiesen, dass Israel ohne einen Plan zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung keine Militäraktion in Rafah starten könne. Sie sprachen auch über die laufenden Geiselverhandlungen, so das Weiße Haus. Der US-Präsident habe versichert, sich weiterhin für die Befreiung der Geiseln einzusetzen zu wollen.

Ägypten baut aus Sorge vor einer Massenflucht aus dem Gazastreifen im Fall einer Bodenoffensive Israels in Rafah einem Medienbericht zufolge in der Wüste ein massives Auffanglager umzäunt von hohen Betonmauern. In dem nahe der Grenze zum Gazastreifen in der ägyptischen Wüste Sinai gelegenen Lager könnten mehr als 100.000 Menschen in Zelten untergebracht werden, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf ägyptische Beamte und Sicherheitsanalysten.

Seit Wochen versucht Ägypten, die Sicherheit entlang der Grenze zum Gazastreifen mit Soldaten, Zäunen und gepanzerten Fahrzeugen zu erhöhen, um zu verhindern, dass es zu einem Ansturm verzweifelter Palästinenser auf die Halbinsel Sinai kommt. Das geplante Lager sei Teil eines Notfallplans für den Fall, dass einer großen Zahl Palästinensern eine solche Flucht gelingt.

Der Gouverneur der ägyptischen Region Nordsinai habe am Donnerstag erste Berichte über den Bau eines potenziellen Flüchtlingslagers für Palästinenser dementiert und erklärt, die Aktivitäten in dem Gebiet seien Teil einer Bestandsaufnahme der Häuser, die während Ägyptens vergangener Militärkampagne gegen die Extremisten des Islamischen Staates in dem Gebiet zerstört worden seien, hieß es

Israel hat die Vereinten Nationen aufgefordert, die Verteilung von Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen zu verbessern. Seit Tagen würden Hunderte Lastwagen-Ladungen mit humanitären Hilfsgütern am Grenzübergang Kerem Schalom nicht abgeholt, schrieb die für Kontakte mit den Palästinensern und humanitäre Hilfe zuständige israelische Cogat-Behörde auf der Plattform X. Dazu stellte sie Fotos, die den Inhalt von 500 Lastwagen mit Hilfsgütern auf der Gaza-Seite von Kerem Schalom nach erfolgter Inspektion durch Israel zeigen sollen, die darauf warteten, von den UN abgeholt und verteilt zu werden.

Hilfsorganisationen werfen Israel vor, die Verteilung von Hilfsgütern zu blockieren und warnen vor einer Hungerkatastrophe in Gaza. Die Cogat-Behörde hat dies jedoch wiederholt dementiert. Israel kontrolliere mehr Lastwagen als letztlich von den Vereinten Nationen abgefertigt und weitergeleitet würden, lautet die Darstellung von Cogat.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, beschreibt die Lage im Gazastreifen als so schlimm, dass sie mit Worten nicht mehr auszudrücken sei. "Ich kann die Situation im Gazastreife nicht einmal beschreiben. Wenn dieser Angriff auf Rafah stattfindet, denke ich, dass es eine weitere Katastrophe wäre, eine ernste, ernste Katastrophe", schrieb der WHO-Chef auf X, vormals Twitter.