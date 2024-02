liveblog Krieg in Nahost ++ UN- Nothilfekoordinator warnt vor "Gemetzel" in Rafah ++ Stand: 15.02.2024 03:49 Uhr

Israels geplante Offensive auf Rafah könnte nach Ansicht von UN-Nothilfekoordinator Griffiths zu einem Gemetzel führen. Kanada, Australien und Neuseeland haben zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Christopher Wray, ist überraschend nach Israel gereist. Dort habe er am Mittwoch Vertreter der israelischen Sicherheitskräfte und Geheimdienste getroffen, teilte das FBI mit. Es sei um die "aktuellen und zukünftigen" Bedrohungen gegangen, denen die USA und Israel ausgesetzt seien. Wray traf in Israel auch in Tel Aviv eingesetzte FBI-Beamte.

Der Behördenchef betonte der Mitteilung zufolge "die Bedeutung der Arbeit des FBI-Personals an der Seite seiner israelischen Partner, um die Bedrohung durch die Hamas, die Hisbollah, den Iran und andere zu bekämpfen". Weiter hieß es, das FBI werde weiter auf "Forderungen der israelischen Regierung nach Unterstützung bei ihren laufenden Bemühungen, ihre Bürger vor Bedrohungen und Terrorakten zu schützen", eingehen.

Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens könnte nach Ansicht von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths zu einem Gemetzel führen. "Ich befürchte ein Gemetzel von Menschen in Gaza", zitierte ihn der UN-Pressedienst auf der Plattform X.

In einer ungewöhnlich scharf formulierten Erklärung hatte Griffiths zuvor deutlich gemacht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazasstreifens in Rafah "zusammengepfercht" sei und "dem Tod ins Auge" blicke. Die weit mehr als eine Million Menschen dort hätten "wenig zu essen, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, können nirgendwo schlafen und nirgendwo sicher hingehen", sagte Griffiths. "Sie sind, wie die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, Opfer eines Angriffs, der in seiner Intensität, Brutalität und Tragweite beispiellos ist". Die internationale Gemeinschaft habe vor den gefährlichen Folgen einer Bodeninvasion in Rafah gewarnt, sagte Griffith und fügte hinzu: "Die israelische Regierung kann diese Aufrufe nicht länger ignorieren".

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hatte dem Militär vergangene Woche den Befehl erteilt, seiner Regierung Pläne für eine Offensive auf Rafah sowie für die Evakuierung der dortigen Bevölkerung vorzulegen. Es gehe darum, dort die letzten Kampfeinheiten der islamistischen Hamas zu zerschlagen, so Netanyahu.

Kanada, Australien und Neuseeland haben zu einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen. Die gemeinsame Erklärung der Länder wurde als Reaktion auf Berichte über eine geplante Offensive Israels in Rafah veröffentlicht.

Wegen des Kriegs im Gazastreifen hat US-Präsident Joe Biden einen 18-monatigen Abschiebe-Stopp für Palästinenser verfügt. Biden habe die Anordnung "im Lichte des anhaltenden Konflikts und der humanitären Lage vor Ort" erlassen, erklärte sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. "Während ich mich weiter auf die Verbesserung der humanitären Lage konzentriere, sind viele Zivilisten weiterhin in Gefahr", verwies Biden auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen. Nach Angaben der "New York Times" profitieren von seiner Verfügung etwa 6.000 in den USA lebende Palästinenser.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Großbritannien ist 2023 nach Angaben einer jüdischen Wohltätigkeitsorganisation auf einen Höchststand gestiegen - vor allem wegen des Kriegs im Gazastreifen. The Community Security Trust (CST) sprach von einer "Explosion des Hasses" gegen die jüdische Gemeinde, das sei eine "absolute Schande". Demnach wurden 4.103 antisemitische Vorfälle gemeldet, deutlich mehr als 2021 mit dem bisherigen Höchststand von 2.261 Vorfällen.

Rund zwei Drittel der Taten hätten sich am oder nach dem 7. Oktober ereignet, dem Tag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel. Allein in der Woche nach dem Terrorangriff wurden der Organisation 416 antisemitische Vorfälle gemeldet. "Die Geschwindigkeit, mit der Antisemiten im Vereinigten Königreich am und unmittelbar nach dem 7. Oktober mobilisiert haben, legt nahe, dass dieser Anstieg des antijüdischen Hasses zumindest zunächst eine Feier des Hamas-Angriffs auf Israel war und nicht die Wut über Israels militärische Reaktion in Gaza", betonte CST.

Beim Großteil der Vorfälle habe es sich um "missbräuchliches Verhalten" gehandelt, der Begriff umfasst unter anderem Einschüchterungen, Beschuldigungen und Demütigungen. In Hunderten Fällen ging es zudem um Körperverletzung, Drohungen sowie Beschädigung oder Schändung.

