liveblog Krieg in Nahost ++ Gespräche über Waffenstillstand ohne Ergebnis ++ Stand: 14.02.2024 02:19 Uhr

Die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand sind ergebnislos zu Ende gegangen. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf ein Versteck von Hamas-Anführer al-Sinwar, gestoßen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf ein verlassenes Versteck des Anführers der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, gestoßen. In dem Tunnelabschnitt unter der südlichen Stadt Chan Junis habe Al-Sinwar mit seiner Familie und Hamas-Kämpfern gelebt, während über ihnen der Krieg tobte, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari mit und veröffentlichte dazu ein kurzes Video von einem Rundgang durch das mutmaßliche Versteck.

Darin zeigt ein israelischer Soldat einen Raum, in dem Al-Sinwar gewohnt habe, samt einem Tresor voller Banknoten in israelischer und US-Währung in Millionen-Höhe. Die Angaben zum Video ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Zu dem Komplex gehörten auch Toiletten und Duschen, eine Küche, wo sich Vorräte für eine lange Zeit befunden hätten, sowie ein Raum für Leibwächter samt Waffen und Munition. Das Video sei am 10. Oktober - also drei Tage nach Beginn des Gaza-Kriegs - von einer Überwachungskamera in einem der Tunnel der Hamas aufgenommen worden, hieß es. Es zeige angeblich, wie der Hamas-Kriegsherr mit seiner Frau und Kindern gerade "fliehe", hieß es. Wo sich Al-Sinwar und sein Führungsstab heute aufhalten, ist nicht bekannt.

Die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand im Gazastreifen sind ergebnislos zu Ende gegangen. Nach Angaben des ägyptischen staatlichen Informationsdienstes sollen die Konsultationen und die Koordinierung zu den Schlüsselfragen jedoch fortgesetzt werden. An den Gesprächen hätten der ägyptische Präsident Abdel Fatah Al-Sisi, der amerikanische CIA-Direktor William Burns und der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani teilgenommen. Ziel sei es gewesen, eine Waffenruhe für den Gazastreifen zu vereinbaren und die Zivilbevölkerung mit mehr Hilfsgütern zu versorgen. Israel wird auf der Webseite des Informationsdienstes nicht erwähnt.

Außenministerin Annalena Baerbock bricht heute zu ihrer fünften Israelreise seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf. In Jerusalem ist nach der Ankunft ein Gespräch der Grünen-Politikerin mit Außenminister Israel Katz geplant. Mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will Baerbock am Nachmittag zusammenkommen. Auch ein Treffen mit Oppositionsführer Jair Lapid ist geplant.

Israels Außenminister Katz weist den Aufruf des EU-Außenbeauftragten Borrell, Waffenlieferungen an Israel zu reduzieren, scharf zurück. UNRWA-Chef Lazzarini nennt Forderungen nach Auflösung des UN-Hilfswerks "kurzsichtig".