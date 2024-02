liveblog Nahost-Krieg ++ Israels Armee will wohl auch nach Rafah vorstoßen ++ Stand: 02.02.2024 02:59 Uhr

Einem Bericht zufolge will Israels Armee auch nach Rafah vorstoßen. Huthi-Rebellen im Jemen haben laut eigenen Angaben ein britisches Handelsschiff im Roten Meer angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die jemenitische Huthi-Miliz meldet nach eigenen Angaben, ein britisches Handelsschiff im Roten Meer angegriffen zu haben. Die Angriffe der Huthi auf die Schiffe würden erst gestoppt, wenn die Aggression im Gazastreifen aufhöre und die dortige Belagerung beendet sei, erklärte der Sprecher der Huthi-Bewegung. Zuvor hatte eine Organisation der britischen Marine, die United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), bereits gemeldet, dass es in der Nähe der Steuerbordseite eines westlich von der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah gelegenen Schiffes eine Explosion gegeben hat. Das Schiff und die Besatzung seien wohlauf und sicher, meldete UKMTO weiter.

Die israelische Armee will ihre Kämpfe gegen die islamistische Hamas einem Medienbericht zufolge in den südlichsten Teil des Gazastreifens ausweiten. Das Militär werde auch die Hamas-Brigade in Rafah erreichen und auflösen, so wie derzeit mit den Hamas-Bataillonen im Gebiet der südlichen Stadt Chan Junis verfahren werde, zitierte die Zeitung "Times of Israel" am Abend den israelischen Verteidigungsminister Yoav Galant. In Rafah und Umgebung sollen sich inzwischen mehr als 1,3 Millionen Menschen aufhalten - mehr als die Hälfte der rund 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens.

