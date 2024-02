liveblog Nahost-Krieg ++ Anschlag auf Israels Botschaft in Schweden vereitelt ++ Stand: 01.02.2024 02:45 Uhr

In Stockholm ist nach Angaben des dortigen israelischen Botschafters ein Anschlag auf die Vertretung seines Landes vereitelt worden. Einem Medienbericht zufolge haben die USA zehn Drohnen im Jemen zerstört. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will einem möglichen neuen Abkommen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und der Freilassung weiterer Geiseln nach eigenen Aussagen "nicht um jeden Preis" zustimmen. Man arbeite an einem neuen Rahmenabkommen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen noch festgehaltenen israelischen Geiseln, "aber ich betone - nicht um jeden Preis", sagte Netanyahu am Abend, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete.

"Wir haben rote Linien", sagte Netanyahu demnach und bekräftigte vorherige Aussagen, wonach Israel den Krieg nicht beenden, seine Truppen nicht aus dem Gazastreifen abziehen und für einen Geisel-Deal nicht "Tausende Terroristen" aus israelischen Gefängnissen freilassen werde.

Die USA haben einem Medienbericht zufolge im Westen des Jemen zehn Drohnen abgeschossen, die offenbar gerade starten wollten. "Ein hochrangiger Verteidigungsbeamter in Bahrain hat uns gerade mitgeteilt, dass F-18 'Super Hornets' vor zehn Minuten zehn unbemannte Drohnen im Westen des Jemen bombardiert haben, die sich auf den Start vorbereiteten", schrieb die Chefredakteurin der CBS-Abendnachrichten, Norah O'Donnell, auf dem Kurznachrichtendienst X.

In Stockholm ist nach Angaben des dortigen israelischen Botschafters ein Anschlag auf die Vertretung seines Landes vereitelt worden. Es habe einen versuchten Angriff gegen die israelische Botschaft und ihre Mitarbeiter gegeben, erklärte Botschafter Ziv Nevo Kulman im Onlinedienst X, vormals Twitter. Die schwedische Polizei sprach von einem "gefährlichen Gegenstand", der auf dem Gelände der Botschaft gefunden worden sei.

Ein Entschärfungskommando sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen "scharfes" Objekt handelte und habe es "zerstört", sagte Daniel Wikdahl von der Polizei Stockholm der Nachrichtenagentur AFP. Die Botschaft habe die Polizei am frühen Nachmittag über den Fund des Gegenstandes informiert. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, sagte Wikdahl. Genauere Angaben zu dem Gegenstand machte er nicht.

Die schwedischen Zeitungen "Expressen" und "Aftonbladet" berichteten, es habe sich um eine Handgranate gehandelt. Laut "Aftonbladet" wurde sie über den Zaun auf das Gelände der Botschaft geworfen. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sprach von einer "sehr ernsten" Situation. Ein versuchter Anschlag auf eine Botschaft sei auch ein Angriff auf Schweden, betonte er auf X.

Israels Ministerpräsident Netanyahu verlangt, die Mission des Palästinenserhilfswerks UNRWA zu beenden. US-Außenminister Blinken reist diese Woche erneut zu diplomatischen Gesprächen in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.