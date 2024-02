Golf von Aden US-Kriegsschiff fängt Huthi-Drohnen ab Stand: 01.02.2024 07:20 Uhr

Die US-Marine hat nach eigenen Angaben drei Drohnen über dem Golf von Aden abgeschossen. Sie seien vom Kriegsschiff "Carney" zerstört worden. Zudem sei im Jemen eine Drohnen-Bodenstation der Huthi bombardiert worden.

Über dem Golf von Aden haben die US-Streitkräfte eigenen Angaben zufolge drei Drohnen abgeschossen und im Jemen zehn Drohnen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz zerstört. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command schrieb im bei X, die Drohnen iranischer Bauart seien am Mittwochabend um 21.10 Uhr Ortszeit vom US-Zerstörer "Carney" abgeschossen worden.

Die Drohnen hätten sich "in der Nähe" des Kriegsschiffes befunden. Angaben darüber, um was für Drohnen es sich handelte, machte das US-Militär nicht. Die unbemannten Fluggeräte können sowohl für Angriffe als auch zur Aufklärung eingesetzt werden.

Drohnen-Bodenstation im Jemen angegriffen

Stunden später erklärte das Regionalkommando auf X, früher als Twitter bekannt, die US-Armee habe bei einem nächtlichen Einsatz eine Drohnen-Bodenstation der Huthi im Jemen sowie zehn Angriffsdrohnen der Miliz zerstört. Die Bodenstation und die Drohnen seien als "unmittelbare Gefahr für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region" eingestuft und deswegen in "Selbstverteidigung" bombardiert worden. Der Einsatz werde die internationale Handelsschifffahrt "sicherer" machen.

Vor dem Abschuss der drei Drohnen hatte die "Carney" nach Angaben des US-Regionalkommandos eine Anti-Schiffs-Rakete der Huthi-Rebellen abgefangen. Die Miliz hatte die Rakete demnach in Richtung des Golfes von Aden abgefeuert.

Huthi greifen immer wieder Handelsschiffe an

Die Huthi nehmen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas immer wieder Handelsschiffe auf dem Roten Meer ins Visier. Die Miliz erklärte sich mit der Hamas solidarisch. Am Jemen führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den Welthandel entlang, durch die Frachter vom Indischen Ozean über den Suezkanal das Mittelmeer erreichen. Als Reaktion auf die Attacken griffen die USA und Großbritannien wiederholt Huthi-Stellungen im Jemen an.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hatte am 7. Oktober durch einen beispiellosen Großangriff der Hamas auf Israel begonnen. Seitdem gibt es Befürchtungen, der Konflikt könnte sich ausweiten - zuletzt nach dem Tod von drei US-Soldaten auf einer Militärbasis in Jordanien bei einem nächtlichen Drohnenangriff am vergangenen Wochenende. Das Weiße Haus machte am Mittwoch die vom Iran unterstützte Gruppe Islamischer Widerstand im Irak für den Angriff verantwortlich.