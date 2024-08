liveblog Krieg in Nahost ++ Faeser: Sicherheitsbehörden wegen Nahost wachsam ++ Stand: 08.08.2024 03:06 Uhr

Wegen einer drohenden Eskalation in Nahost sind laut Bundesinnenministerin Faeser die Sicherheitsbehörden in Deutschland wachsam. Die Organisation World Central Kitchen meldet den Tod eines ihrer Mitarbeiter in Gaza. Die Entwicklungen im Liveblog.

Wegen der drohenden Eskalation des Nahost-Konflikts sind die deutschen Sicherheitsbehörden nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser derzeit besonders wachsam. "Wir beobachten sehr genau, wie sich mögliche weitere Eskalationen auch auf die Sicherheitslage in Deutschland auswirken", sagte Faeser der "Rheinischen Post". Sie verwies auf einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023.

Die Ministerin unterstrich die Bemühungen der Sicherheitsbehörden, "die Spirale zu durchbrechen, die von der Gewalt im Nahen Osten zu noch mehr widerwärtigem Judenhass bei uns führt". Als Beispiele für das harte Vorgehen gegen die islamistische Szene nannte sie das jüngste Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg sowie die früheren Verbote der Hamas und des Samidoun-Netzwerks in Deutschland.

Nach Angaben der in der USA ansässigen Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen (WCK) ist einer ihrer palästinensischen Mitarbeiter im Gazastreifen getötet worden. "Seit den ersten Tagen unseres Einsatzes in Rafah war er ein fester Bestandteil unseres Lagerhausteams und durch und durch ein Menschenfreund", erklärte WCK auf der Plattform X.

Die Organisation erklärte, dass sie die Einzelheiten des Vorfalls noch in Erfahrung bringen müsse, aber davon ausgehe, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Demnach wurde er in der Nähe von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Im April waren sieben WCK-Mitarbeiter bei israelischen Luftangriffen auf einen Konvoi von Hilfsfahrzeugen ums Leben gekommen, darunter Staatsangehörige der Vereinigten Staaten, Australiens, Großbritanniens und Polens. Israel wies die Vorwürfe zurück, dass es die Mitarbeiter der Hilfsorganisation absichtlich ins Visier genommen habe.

Die islamistische Terrorgruppe Hamas soll nach der Tötung ihres Auslandschefs Ismail Hanija einen neuen Verhandlungsleiter für die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen ernannt haben. Khalil al-Haya werde die Hamas bei den indirekten Verhandlungen vertreten und dabei den Weisungen ihres neuen Anführers Jihia al-Sinwar unterstehen, berichtete der saudi-arabische Fernsehsender Al Hadath unter Berufung auf drei palästinensische Quellen, darunter einen Hamas-Beamten. Der kürzlich in Teheran getötete Frontmann Hanija hatte als der Chefdiplomat der Hamas gegolten.

Ägyptens Luftfahrtbehörde hat Airlines angewiesen, den iranischen Luftraum wegen dort geplanter "Militärübungen" nicht zu überfliegen. Die Türkei will sich der von Südafrika angestrengten Völkermord-Klage gegen Israel anschließen.