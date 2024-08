liveblog Krieg in Nahost ++ USA verlegen Kampfjets in Nahen Osten ++ Stand: 07.08.2024 02:42 Uhr

Die USA sollen zusätzliche Kampfjets auf einem Stützpunkt im Nahen Osten stationiert haben. US-Außenminister Blinken drängte abermals auf ein Abkommen über eine Waffenruhe in Gaza. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die USA haben Kampfjets der Marine auf einen Militärstützpunkt im Nahen Osten verlegt, um den Schutz Israels vor möglichen Angriffen des Irans und mit ihm verbündeter Gruppen zu verbessern. Etwa ein Dutzend Kampfflieger des Typs F/A-18 sowie ein Überwachungsflugzeug des Typs E-2D-Hawkeye seien vom Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" im Golf von Oman zu dem nicht näher identifizierten Stützpunkt geflogen, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtete. Die Kampfjets hätten den Stützpunkt bereits am Montag erreicht.

Dem neuen politischen Anführer der Terrormiliz Hamas, Jahia Sinwar, kommt aus Sicht von US-Außenminister Antony Blinken eine entscheidende Rolle zu, um ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazatreifen auf den Weg zu bringen. Sinwar habe die Macht, sicherzustellen, dass ein solches Abkommen geschlossen werde, er sei der "Hauptentscheider", betonte Blinken.

Die schiitische Hisbollah-Miliz hat der Hamas zur Ernennung Jahia Sinwars als neuen politischen Führer gratuliert. Dies sei eine "starke Botschaft" an Israel, die USA und die Verbündeten, dass die Hamas in ihrer Entscheidung geeint, in ihre Prinzipien gefestigt und in ihren wichtigen Entscheidungen geschlossen sei, den "Weg des Widerstands" fortzusetzen.

Sinwar folgt auf Ismail Hanija, der bei einem Angriff in Teheran in der vergangenen Woche getötet wurde. Die Hamas und auch der Iran machen Israel für den Angriff verantwortlich.

US-Außenminister Antony Blinken hat nochmal eindringlich alle Akteure im Nahen Osten vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Jeder in der Region müsse verstehen, dass weitere Angriffe "den Konflikt, die Instabilität und die Unsicherheit" noch weiter verstärken würden, mahnte Blinken. Die US-Regierung stehe in direktem Kontakt mit Israel und dem Iran.

Mit Blick auf die Verhandlungen über ein Abkommen zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas, um die Freilassung der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu erreichen, sagte Blinken, diese befänden sich in einer "finalen Phase". Umso wichtiger sei es, die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.

