liveblog Krieg in Nahost ++ Israel deutet Angriffe auf Irans Atomanlagen an ++ Stand: 12.11.2024 04:12 Uhr

Israels Verteidigungsminister Katz hat mögliche Angriffe auf die Atomanlagen des Iran angedeutet. Das Portal Axios berichtet von einem Treffen des designierten US-Präsidenten Trump und Israels Minister Dermer. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Israel im vergangenen Monat 85 Prozent der Hilfskonvois blockiert oder ihnen den Zugang zum nördlichen Gazastreifen verweigert. Wie das UN-Nothilfebüro Ocha mitteilte, wurden 98 Anträge auf Durchfahrt durch israelische Checkpoints entlang Wadi Gaza gestellt, von denen nur 15 genehmigt wurden.

Der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, hat sich einem Medienbericht zufolge am Sonntag mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen. Dermer habe Trump über Israels Pläne für den Gazastreifen, den Libanon und den Iran in den kommenden zwei Monaten vor Trumps Amtsantritt informiert, berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf israelische und amerikanische Regierungsvertreter, ohne Details zu nennen. Dermer habe auch mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gesprochen.

Der Iran ist nach den Worten des neuen israelischen Verteidigungsministers Israel Katz "mehr denn je von Angriffen auf seine Atomanlagen bedroht". "Wir haben die Gelegenheit, unser wichtigstes Ziel zu erreichen: die existentielle Bedrohung des Staates Israel zu vereiteln und zu beseitigen", schrieb Katz am Montag im Onlinedienst X.

Israel wirft dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was dieser stets bestritten hat. 2018 hatten die USA unter Präsident Donald Trump das drei Jahre zuvor geschlossene internationale Abkommen von Wien zur Begrenzung und Kontrolle des iranischen Atomprogramms aufgekündigt.

Zuvor hatten mehrere israelische Beamte und ehemalige Minister einen Angriff auf die Atomanlagen des Iran gefordert. US-Medienberichten zufolge wurde diese Möglichkeit jedoch aufgrund von Einwänden aus Washington verworfen.

