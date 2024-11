Israel Katz Ein diplomatischer Bulldozer als Verteidigungsminister

Der Iran ist wie ein hartgekochtes Ei: außen hart, aber innen sehr weich. Nach außen ist der Iran aggressiv und droht, uns und alle anzugreifen. Aber im Inneren ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Regime ist, dass die Wirtschaft in schlechtem Zustand ist und dass auch die Modernisierung der Armee nicht so gut ist. Und ich wende mich an die Welt und sage: Wenn ihr klug seid und dem Iran starke Sanktionen auferlegt, dann wird das Regime wie ein Ei von innen zusammenbrechen.