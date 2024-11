liveblog Krieg in Nahost ++ Israel fängt Drohnen über dem Roten Meer ab ++ Stand: 11.11.2024 06:35 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zwei aus dem Osten kommenden Drohnen über dem Roten Meer abgefangen. Arabische und muslimische Länder beraten heute bei Gipfeltreffen über die Lage in Nahost. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israels Armee meldet zwei über dem Roten Meer abgefangene Drohnen

Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation Islamischer Zusammenarbeit (OIC) beraten dutzende arabische und muslimische Länder heute in Riad über die Krise im Nahen Osten. Nach Angaben der amtlichen saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA soll es um die "anhaltende israelische Aggression in den Palästinensergebieten und im Libanon sowie die Entwicklungen in der Region" gehen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Militärchef der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen, Mohammed Abu Sachil, getötet. Er hatte das Amt erst im Mai übernommen, nachdem auch sein Vorgänger von der israelischen Armee getötet worden war.

Der Islamische Dschihad bestätigte der Nachrichtenagentur dpa den Tod Abu Sachils. Nach Angaben der Armee kam er bei einem Angriff auf eine ehemalige Schule im Norden des Gazastreifens ums Leben. Dabei seien auch sein Sohn und seine Tochter sowie drei weitere Personen getötet worden.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag zwei aus dem Osten kommende Drohnen über dem Roten Meer abgefangen. Die Luftwaffe habe die Flugobjekte oberhalb des Roten Meers abgeschossen, bevor sie auf israelisches Territorium eingedrungen seien, erklärte die Armee.

In den vergangenen Wochen hatten pro-iranische Milizen im Irak mehrere Drohnenangriffe auf Israel für sich reklamiert. Vom Iran unterstützte Gruppierungen aus dem Nahen Osten haben sich der sogenannten "Achse des Widerstands" gegen Israel angeschlossen. Zu ihr zählen sich die Hamas, die Hisbollah-Miliz im Libanon, mehrere schiitische Gruppen im Irak sowie die Huthi-Miliz im Jemen.

