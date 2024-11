liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Ziele in Gaza und Libanon an ++ Stand: 10.11.2024 08:50 Uhr

Israel greift erneut Ziele im Gazastreifen und im Libanon an. Der Zivilschutz im Gazastreifen meldet 30 Tote. Der deutsche Botschafter in Israel pocht auf die Freilassung der verschleppten Geiseln. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Luftwaffe greift Stellungen der Huthi-Miliz an

Neue israelische Angriffe auf Gaza und Libanon

Bei zwei israelischen Luftangriffen sind nach Angaben des Zivilschutzes im Gazastreifen 30 Menschen getötet worden. Darunter seien 13 Kinder, teilte der Zivilschutz mit. Mehr als 30 Menschen seien zudem verletzt worden.

Den Angaben zufolge wurden bei einem Angriff auf Dschabalia im Norden des Gazastreifens mindestens 25 Menschen getötet, darunter 13 Kinder. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Bei einem Angriff auf die Stadt Gaza seien fünf Menschen getötet worden. Es würden noch Menschen vermisst.

Israel hat erneut Ziele im Gazastreifen sowie im Libanon angegriffen und dabei nach eigenen Angaben Dutzende "Terroristen" unschädlich gemacht. Unter anderem seien "Terrorinfrastruktur" und Waffenlager zerstört worden, teilte die israelische Armee am frühen Morgen mit.

Die Ziele befanden sich demnach in Dschabalia im nördlichen Gazastreifen sowie im nahe gelegenen Gebiet Beit Lahia. Auch im südlichen Gazastreifen in der Gegend von Rafah setzten israelische Truppen eigenen Angaben zufolge ihre Angriffe fort.

Die USA haben in der Nacht auf Sonntag offenbar mehrere Angriffe gegen Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen geflogen. Dabei seien "moderne Waffenlager" ins Visier genommen worden, erklärte das US-Verteidigungsministerium. Die dort verwendeten Waffen seien für Angriffe auf zivile und militärische Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden genutzt worden, sagte ein hochrangiger US-Militärvertreter zudem der Nachrichtenagentur AFP.

Die USA und Großbritannien hatten in den vergangenen Monaten bereits wiederholt Ziele der Huthis angegriffen, um deren Fähigkeit zu Angriffen auf Schiffe einzudämmen. Die Huthi-Miliz ist wie die libanesische Hisbollah Teil der vom Iran angeführten und gegen Israel gerichteten "Achse des Widerstands", der auch die radikalislamische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen angehört.

Die Gruppe, die seit Jahren große Teile des Jemen kontrolliert, greift seit Beginn des Gaza-Kriegs immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an, eigenen Angaben zufolge "aus Solidarität" mit den Palästinensern im Gazastreifen.

Deutschland wird sich nach Worten des deutschen Botschafters in Israel, Steffen Seibert, weiterhin mit aller Kraft für die Freilassung von noch rund 100 israelischen Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen einsetzen. Für einige israelische Politiker sei das Schicksal der Geiseln nur eines der Ziele, und sicherlich nicht das wichtigste, zitierte ihn die Zeitung Times of Israel.

Es war bereits das zweite Mal, dass der Diplomat bei einer Kundgebung von Angehörigen und Freunden der Geiseln sprach. Er denke jeden Tag an diese verschleppten Männer, Frauen und Kinder in der Hand der Hamas. "Wir fordern ihre Rückkehr", sagte Seibert.

Am 400. Tag der brutalen Geiselnahme von 250 Israelis und Angehörigen anderer Nationalitäten während des Massakers der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 empfinde er tiefe Trauer und Hilflosigkeit, fügte Seibert bei seiner auf Hebräisch gehaltenen Rede vor Tausenden Teilnehmern einer Demonstration für die Freilassung der Menschen in Tel Aviv hinzu. Viele der Geiseln dürften inzwischen nicht mehr am Leben sein.

Israel hat Warnungen vor einer drohenden Hungersnot im Norden des Gazastreifens zurückgewiesen. Bei israelischen Angriffen sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 13 Menschen gestorben.