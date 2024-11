liveblog Krieg in Nahost ++ Katar weist laut Medien Hamas-Vertreter aus ++ Stand: 09.11.2024 02:44 Uhr

Katar hat Medien zufolge auf Wunsch der USA Vertreter der Hamas aufgefordert, das Land zu verlassen. Palästinenserpräsident Abbas äußerte gegenüber Trump seine Hoffnung auf einen "gerechten Frieden". Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Warnungen internationaler Experten vor einer unmittelbar bevorstehenden Hungersnot im umkämpften Norden des Gazastreifens fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sofortige Hilfe. Die jüngste Einschätzung einer Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen mit Sitz in Rom sei "zutiefst alarmierend", schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X. "Wir fordern eine sofortige Aufstockung und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe - vor allem Lebensmittel und Medikamente für schwere Unterernährung - innerhalb von Tagen, nicht Wochen."

Zuvor hatten die IPC-Experten in einem ungewöhnlich dringlichen Aufruf geschrieben: "Alle Akteure, die direkt in den Konflikt verwickelt sind oder Einfluss auf dessen Verlauf haben, müssen sofort handeln, und zwar binnen Tagen und nicht erst in einigen Wochen, um diese katastrophale Situation abzuwenden."

Mehrere syrische Soldaten wurden laut einem Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana bei israelischen Luftangriffen verletzt. Die Angriffe hätten verschiedenen Zielen außerhalb von Aleppo und Idlib gegolten, berichtete Sana unter Berufung auf das Militär.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass die Attacke auf militärische Einrichtungen gezielt habe. Der Beobachtungsstelle zufolge waren in der Gegend Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden und pro-iranischer Gruppierungen stationiert.

Katar hat Vertreter der militant-islamistischen Hamas Medienberichten zufolge aufgefordert, das Land zu verlassen. Der Aufruf erging demnach bereits vor rund zehn Tagen auf dringendes Ersuchen der USA, wie unter anderem die "Times of Israel" und die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

Die Hamas unterhält demnach seit 2012 ein politisches Büro in der katarischen Hauptstadt Doha, da die USA darum gebeten hatten, einen Kommunikationskanal zu der Terrororganisation aufrechtzuerhalten. Zu der jüngsten US-Entscheidung beigetragen habe unter anderem die Hinrichtung des amerikanisch-israelischen Staatsbürgers Hersh Goldberg-Polin und fünf weiterer Geiseln durch die Hamas Ende August sowie die Ablehnung neuerer Vorschläge für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, erklärte ein US-Beamter der "Times of Israel".

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat in einem Telefonat mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump seine Hoffnung auf einen "gerechten und umfassenden Frieden" im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht. Wie sein Büro am Freitag mitteilte, habe Abbas Trump zu dessen Wahlsieg gratuliert und sich bereit erklärt, "mit Präsident Trump zusammenzuarbeiten, um einen gerechten und umfassenden Frieden auf der Grundlage internationaler Legitimität zu erreichen".

Trump betonte demnach in dem Gespräch mit Abbas, er werde sich "für eine Beendigung des Krieges einsetzen", und sei "bereit, mit Präsident Abbas und den betroffenen Parteien in der Region und weltweit zusammenzuarbeiten, um Frieden in der Region zu schaffen".

Experten für Ernährungssicherheit rufen die Konfliktparteien auf, eine "katastrophale Situation" in Nord-Gaza abzuwenden. Laut dem UN-Menschenrechtsbüro sind viele der Opfer in Gaza Frauen und Kinder.