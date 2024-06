liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Baerbock trifft Palästinenser-Vertreter ++ Stand: 25.06.2024 07:35 Uhr

Außenministerin Baerbock trifft am zweiten Tag ihrer Nahost-Reise den Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde. Israel hat den Tod einer weiteren Geisel der Hamas vermeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel bei einem Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant aufgefordert, eine weitere Eskalation im Libanon zu vermeiden und eine diplomatische Lösung zu erreichen, die israelischen und libanesischen Familien die Rückkehr in ihre Häuser ermöglicht. Das teilte US-Außenamtssprecher Matthew Miller nach dem Treffen mit.

Außenministerin Annalena Baerbock setzt mit einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, in Ramallah ihre zweitägigen Krisengespräche im Nahen Osten fort. Bei der Unterredung dürfte es auch um die Reformbemühungen der PA gehen. Die Autonomiebehörde könnte aus Sicht der Grünen-Politikerin in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielen.

Israel hat den Tod einer weiteren Geisel der Terrororganisation Hamas gemeldet. Der Soldat Mohammed Alatrasch sei bei dem Angriff am 7. Oktober getötet und anschließend in den Gazastreifen verschleppt worden, teilte das Forum der Geiselfamilien mit, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete Die Armee bestätigte den Tod des 39-Jährigen. Die Zahl der nach israelischen Angaben am 7. Oktober getöteten Menschen erhöhte sich mit dem Tod von Alatrasch auf 1.195. Mehr als 250 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Einige von ihnen wurden inzwischen freigelassen, andere befreit. 116 Geiseln befinden sich nach Angaben Israels noch in der Gewalt der Hamas und weiterer Palästinensergruppen. 42 von ihnen sind vermutlich tot.

In Israel ist ein neues Video veröffentlicht worden, das die Geiselnahme dreier Männer beim Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober zeigt. Es wurde von einer Gruppe in Umlauf gebracht, die die Familien israelischer Geiseln repräsentiert. Zuvor wurde es von der israelischen Armee freigegeben. Die Gruppe erklärte, sie hoffe, dass die Aufnahmen den Druck auf die israelische Regierung verstärkten, ein Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas zu schließen, um die Geiseln zu befreien. In dem Video ist zu sehen, wie militante Palästinenser mit drei Männern in einem Pickup-Truck durch den Süden Israels in Richtung Gazastreifen rasen. Einer der Männer ist blutüberströmt, sein Unterarm verstümmelt. Es wird angenommen, dass sich alle drei Männer noch in der Gewalt der Hamas befinden.

Außenministerin Baerbock hat die Hamas aufgefordert, einen Plan zur Waffenruhe zu akzeptieren und vor einem "endlosen" Krieg gewarnt.