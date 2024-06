liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Baerbock besucht erneut Israel ++ Stand: 24.06.2024 05:17 Uhr

Bundesaußenministerin Baerbock will heute erneut nach Israel und ins Westjordanland reisen. Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben erneut Schiffe im Roten Meer und im Indischen Ozean angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Baerbock zu Gesprächen in Israel und im Westjordanland

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist heute erneut nach Israel und ins Westjordanland. Nach ihrer Ankunft in Tel Aviv will sie nach Angaben des Auswärtigen Amts einen Vortrag bei einer Sicherheitskonferenz in der Stadt Herzlia halten. Morgen sind Gespräche mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz in Jerusalem und dem neuen palästinensischen Regierungschef Mohammed Mustafa in Ramallah geplant.

Bei den Gesprächen wird es neben dem Krieg im Gazastreifen und der dortigen humanitären Lage auch um das Ziel einer Zweistaatenlösung gehen, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. Zudem soll die derzeit besonders angespannte und gefährliche Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zur Sprache kommen.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben zwei Schiffe im Roten Meer und im Indischen Ozean angegriffen. Die Angriffe seien mit unbemannten Oberflächenbooten und Marschflugkörpern ausgeführt worden, teilt ein Sprecher der Gruppe mit. Die Schiffe gehörten Unternehmen, die "das Verbot der Einfahrt in die Häfen des besetzten Palästinas" verletzt hätten.

Das US-Militär bestätigt die Angriffe. Das griechische Frachtschiff "Transworld Navigato" sei bei einem mutmaßlichen Angriff mit einem unbemannten Luftfahrtsystem (UAS) getroffen worden. "Heute um 04:00 Uhr (Ortszeit Sanaa) meldete die Besatzung leichte Verletzungen und mittelschwere Schäden am Schiff, aber das Schiff setzte seine Fahrt fort", erklärt das US-Zentralkommando (CENTCOM). Auf den Schiffen der USA und der Koalition habe es keine Verletzten gegeben.

