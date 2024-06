liveblog Krieg im Nahen Osten ++ USA tauschen Flugzeugträger aus ++ Stand: 23.06.2024 05:14 Uhr

Die USA ziehen ihren Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" aus dem Roten Meer ab. Die jemenitische Huthi-Miliz behauptet, Schiffe im israelischen Hafen Haifa angegriffen zu haben. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

USA tauschen Flugzeugträger aus

Huthi-Miliz melden Angriff auf Schiffe in Israel

US-Streitkräfte haben nach Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) in den vergangenen 24 Stunden drei unbemannte Oberflächenschiffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Roten Meer zerstört.

In einem separaten Vorfall schossen die Huthi drei ballistische Anti-Schiff-Raketen in den Golf von Aden. Es wurden jedoch keine Verletzungen oder nennenswerte Schäden an Schiffen der USA, der Koalition oder an Handelsschiffen gemeldet, fügt CENTCOM hinzu.

Nach einem mehrmonatigen Einsatz als Reaktion auf den Hamas-Angriff gegen Israel vom 7. Oktober haben die USA den Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" aus dem Roten Meer abgezogen. Das Schiff und der dazugehörige Verband befänden sich auf dem Rückweg in die USA, teilte das zuständige Regionalkommando CENTCOM mit.

Ersetzt werde die "Eisenhower" durch den Flugzeugträger "Theodore Roosevelt" und dessen Verband, der sich den Angaben zufolge noch im Indopazifik befindet und in der kommenden Woche in der Region ankommen soll.

Mehr als sieben Monate lang habe der Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" samt Verband Schiffe geschützt, die das Rote Meer und den Golf von Aden durchquerten. Er sei an der Rettung von Seeleuten und der Abschreckung der Huthi-Miliz im Jemen beteiligt gewesen, teilte Pentagon-Sprecher Pat Ryder mit. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte entschieden, den Einsatz des alten Flugzeugträgers nicht ein drittes Mal zu verlängern.

Der Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower" wird wie andere von einem Atomreaktor angetrieben. Das 333 Meter lange Schiff ist nach dem 34. Präsidenten der USA benannt und bietet Platz für bis zu 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber sowie mehrere Tausend Soldaten. Die "Eisenhower" war an der multinationalen Sicherheitsinitiative "Operation Prosperity Guardian" beteiligt, die darauf abzielt, die Sicherheit und die freie Schifffahrt im Roten Meer und Golf von Aden sicherzustellen.

Die jemenitische Huthi-Miliz erklärt, sie habe gemeinsam mit der militanten Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" vier Schiffe im Hafen der israelischen Stadt Haifa angegriffen. Zudem habe man das Schiff "Shorthorn Express" im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen. Näheres wurde zunächst nicht bekannt.

Von Seiten Israels liegt noch keine Stellungnahme vor. Das israelische Militär hatte zu Beginn des Monats eine ähnliche Behauptung der Huthi bereits zurückgewiesen. Auch in den USA war zuvor eine Mitteilung der Huthi über einen angeblichen Angriff auf den US-Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" dementiert worden.

Laut den Organisatoren sind in Israel so viele Menschen zu regierungskritischen Demos erschienen wie nie seit dem 7. Oktober. Die Armee des Landes meldet Angriffe auf weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.