liveblog Nahost-Krieg ++ Tote bei Beschuss nahe IKRK-Büro ++ Stand: 22.06.2024 04:14 Uhr

Das Büro des Roten Kreuzes in Gaza ist durch Beschuss in der unmittelbaren Nähe beschädigt worden. Laut UN-Generalsekretär Guterres gibt es "extreme Schwierigkeiten bei der Verteilung" von Hilfsgütern in Gaza. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen ist laut Angaben der Hilfsorganisation durch den Einschlag "schwerkalibriger Geschosse" in der Nähe beschädigt worden. Das Gebäude selbst wurde nicht direkt getroffen, hieß es. Die Granaten seien aber "wenige Meter" davon entfernt eingeschlagen - und töteten offenbar mehrere Menschen. "Dieser Vorfall löste einen massenhaften Zustrom von Opfern auf das nahegelegene Feldkrankenhaus des Roten Kreuzes aus", teilte die Organisation im Online-Dienst X mit. Dort seien 22 Tote und 45 Verletzte registriert worden.

In der Umgebung des IKRK-Büros leben Hunderte Vertriebene in Zelten. Angriffe in "gefährlicher Nähe humanitärer Einrichtungen gefährden das Leben von Zivilisten und Mitarbeitern des Roten Kreuzes", schrieb die Organisation weiter. Die Standorte seien den Konfliktparteien bekannt und zudem "deutlich mit dem Emblem des Roten Kreuzes gekennzeichnet".

Nach Angaben der britischen Organisation für Maritimen Handel UKMTO hat ein Handelsschiff eine Explosion in seiner Nähe gemeldet. Der Vorfall habe sich 126 Seemeilen östlich der jemenitischen Hafenstadt Aden ereignet. Das Schiff sei unterwegs zum nächsten Hafen. Die Besatzung sei in Sicherheit.

Chaos und Gesetzlosigkeit im umkämpften Gazastreifen verhindern nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres die Verteilung humanitärer Hilfe in dem abgeriegelten Küstengebiet. Es herrsche "totale Gesetzlosigkeit", beklagte Guterres am Freitag in New York. Es gebe "extreme Schwierigkeiten bei der Verteilung" von Hilfsgütern in Gaza, Lastwagen würden geplündert.

Das Problem bestehe nicht nur darin, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. "Es muss ein Mechanismus vorhanden sein, der ein Mindestmaß an Recht und Ordnung garantiert, damit die Verteilung stattfinden kann", forderte Guterres. Er drängte daher erneut auf eine sofortige Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

An Israels Grenze zum Libanon ist es erneut zu gegenseitigem Beschuss gekommen. Als Reaktion auf wiederholte Angriffe auf Gebiete im Norden Israels flog die israelische Armee nach eigenen Angaben am Freitag Luftangriffe gegen Stellungen der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah im Süden des Libanons, wie das Militär am Abend mitteilte. Zuvor seien Angriffe aus dem Libanon auf Gebiete im Norden Israels erfolgt. Es habe keine Berichte über Verletzte gegeben, hieß es.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen kommt es täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee mit der Hisbollah im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Tote gab es dabei auf beiden Seiten.

UN-Generalsekretär Guterres nennt eine etwaige Eskalation im Libanon eine "Katastrophe", die sich die Weltbevölkerung "nicht leisten" könne. Am Montag soll Außenministerin Baerbock in den Nahen Osten reisen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.