liveblog Nahost-Liveblog ++ Pier für Gaza-Hilfen wieder in Betrieb ++ Stand: 21.06.2024 09:51 Uhr

Im Gazastreifen können die Hilfslieferungen per Seeweg über den provisorischen Pier nahe Aschdod fortgesetzt werden. In Israel hat es in mehreren Städten erneut Proteste gegeben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Provisorischer Pier im Gazastreifen wieder in Betrieb

Erneut Massenproteste in Israel

Armenien will einem Medienbericht zufolge einen palästinensischen Staat anerkennen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das armenische Außenministerium. Offiziell sind die Angaben bislang nicht bestätigt.

Der provisorische Pier, über den Hilfsgüter über den Seeweg in den Gazastreifen geliefert werden , ist laut US-Militär wieder einsatzbereit. Die Belieferung sei wieder aufgenommen worden.

Der Mitte Mai fertiggestellte Pier war vor einer Woche aufgrund des erwarteten hohen Seegangs abgebaut und in den nahegelegenen israelischen Hafen Aschdod zurückgeschleppt worden. Bereits Ende Mai waren die Lieferungen zeitweise unterbrochen worden, nachdem der provisorische Pier bei einem Sturm beschädigt und anschließend in Aschdod repariert worden war. Über die Anlegestelle wurden nach US-Angaben bislang insgesamt 4100 Tonnen Hilfsgüter an Land gebracht.

In Berlin hat die Polizei gestern Abend eine pro-palästinensische Demonstration wegen wiederholter antisemitischer Ausrufe aufgelöst. Teilnehmer der Versammlung im Ortsteil Moabit hätten über den Lautsprecherwagen wiederholt antisemitische und volksverhetzende Ausrufe getätigt. Der Lautsprecherwagen sei daraufhin ausgeschlossen und mehrere Teilnehmer festgenommen worden. Anschließend wurde die Demonstration komplett aufgelöst.

In Jerusalem und anderen Städten Israels sind erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu und die Freilassung aller Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Terrormiliz Hamas befinden. Kritiker werfen Netanyahu vor, sich den Forderungen seiner extremistischen Koalitionspartner zu beugen und deshalb auch einen Deal zur Freilassung der festgehaltenen Geiseln zu verhindern.

In der Nacht haben sowohl Israel als auch der Libanon von neuen Angriffen auf das eigene Territorium berichtet. Die israelische Armee gab an, in der Nacht einen weiteren Angriff aus dem Nachbarland abgewehrt zu haben. Libanesische Medien berichteten von israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon.

US-Außenminister Antony Blinken warnte, die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon dürften nicht eskalieren. Es müsse eine "diplomatische Lösung gefunden werden, die es den israelischen und libanesischen Familien erlaubt, in ihre Häuser zurückzukehren", sagte Blinken laut Angaben seines Sprechers Matthew Miller bei dem Treffen mit Israels Nationalem Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi und dem israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer.