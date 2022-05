Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner hat das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl in Schleswig-Holstein als "Debakel" bezeichnet. Es stimmten etwa so viele Wählerinnen und Wähler ab wie vor fünf Jahren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Ralf Stegner hat das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl in Schleswig-Holstein als "Debakel" bezeichnet. Er glaube, dass der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller ein guter Kandidat gewesen sei, er habe aber nur wenig Zeit gehabt, sagte Stegner am Sonntag im NDR-Fernsehen. Es sei auch schwer, einen populären Ministerpräsidenten zu schlagen. Jetzt gehe es für die SPD darum, gute Oppositionspolitik zu machen.

Zu den Verlusten für die FDP im Norden sagte Kubicki am in der ARD, es könne nicht am Bundestrend gelegen haben. Er fügte hinzu, es gebe in Schleswig-Holstein eine deutliche Mehrheit von Union und Liberalen. "Das alleine zählt für mich. Was die Union jetzt daraus macht, muss Daniel Günther selbst entscheiden."

Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold hat sich über das gute Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gefreut. "Die Menschen im Land wollen, dass wir weiter Regierungsverantwortung tragen. Ob es so kommt, werden wir sehen", sagte Heinold nach Bekanntgabe der ersten Prognosen.

CDU-Bundesvize Prien: "Überzeugender Wahlsieg"

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat sich erfreut über den klaren Wahlsieg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. "Das ist ein überzeugender Wahlsieg für die CDU in Schleswig-Holstein", sagte Prien in der ARD nach der Veröffentlichung der Prognosen. Es sei ein Tag der "großen Freude" und ein "riesiger Erfolg". Sie machte deutlich, dass dies auch der Verdienst von Ministerpräsident Daniel Günther sei.

Mit Blick auf die Frage, in welcher Konstellation er weiterregieren könnte, sagte Prien: "Jamaika war und ist unser Wunschbündnis." Man müsse nun aber erst mal die Zahlen abwarten, werde dann aber mit den bisherigen Koalitionspartnern in Gespräche gehen. Der Wahlsieg werde der CDU "ordentlich Rückendwind" für die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen geben, sagte Prien.