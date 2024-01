liveblog Nahost-Krieg ++ Israel will Druck auf Hamas erhöhen ++ Stand: 14.01.2024 02:14 Uhr

Israels Militär hat angekündigt, den Druck auf die Terrormiliz Hamas noch einmal zu erhöhen. In Washington demonstrierten Tausende für Solidarität mit den Palästinensern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israels Armee will den militärischen Druck auf die islamistische Hamas zum 100. Tag des Krieges im Gazastreifen weiter erhöhen. Das kündigte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi an. "Druck, der zur Zerschlagung der Hamas und zur Rückkehr der Geiseln führt", sagte er. Heute dauert der Krieg in dem von Israel abgeriegelten Küstengebiet am Mittelmeer 100 Tage an. Auslöser war die verheerende Terrorattacke der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober. Mehr als 1.200 Menschen wurden dabei getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive.

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet steht Israel international immer mehr unter Druck. Die Hamas-Führung setze ihre Hoffnungen auf einen Waffenstillstand "und ist überzeugt, dass dieser Moment nahe ist", sagte Halevi. Man werde aber weiter "entschlossen und beharrlich" sein. "Um die Hamas zu zerschlagen, ist Geduld notwendig und unerlässlich", sagte der Generalstabschef.

Tausende pro-palästinensische Demonstranten haben in London, Washington und anderen Städten gegen den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen protestiert. In der US-Hauptstadt schwenkten die Demonstranten, darunter viele junge Leute, palästinensische Flaggen. Sie riefen in Sprechchören "Waffenruhe jetzt" und hielten Plakate mit Aufschriften wie "Befreit Palästina" und "Beendet den Krieg im Gazastreifen" hoch.



Auf einer Bühne, die nur einige Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt war, berichteten mehrere US-Palästinenser über Freunde und Verwandte, die im Gazastreifen getötet oder verletzt wurden. Sie forderten US-Präsident Joe Biden auf, die militärische und finanzielle Unterstützung für Israel zu beenden.

Tausende pro-palästinensische Demonstraten zogen am Samstag durch Washington. Sie forderten von US-Präsident Biden, die Unterstützung Israels einzustellen.

Tausende Menschen haben bei einer Kundgebung in Tel Aviv die Freilassung der von der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln gefordert. Die Demonstranten, unter ihnen auch viele Angehörige, versammelten sich am Samstagabend - dem Vorabend des 100. Tags der Geiselhaft - hinter einem riesigen Transparent mit der Aufschrift "Und die Welt schweigt" und forderten in Sprechchören, die Geiseln "jetzt, jetzt, jetzt" freizulassen.

Frankreichse Präsident Emmanuel Macron forderte in einer Videobotschaft, die bei der Kundgebung auf großen Bildschirmen gezeigt wurde, die Verhandlungen über die Freilassung der Hamas-Geiseln wieder aufzunehmen. "Frankreich lässt seine Kinder nicht im Stich", sagte er mit Blick auf drei französische Geiseln.

Tausende fordern in Tel Aviv die Freilassung der Menschen in der Gewalt der Terrormiliz Hamas

Mehrere Tausend Menschen haben bei einer Demonstration in Tel Aviv den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu gefordert. In London gingen Tausende pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße. Der Liveblog vom Samstag zum Nachlesen.