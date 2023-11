liveblog Krieg in Nahost ++ Baerbock: Vier Deutsche unter freigelassenen Geiseln++ Stand: 26.11.2023 01:21 Uhr

Unter den von der radikalislamischen Hamas freigelassenen Geiseln sind erneut vier Deutsch-Israelis. Die freigelassenen Geiseln sind in Israel angekommen. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Gefängnisbehörde hat nach palästinensischen Angaben am Samstagabend als Teil eines Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas 39 Palästinenser entlassen. Sie seien in Ost-Jerusalem sowie im Westjordanland von ihren Familien empfangen worden, berichteten palästinensische Medien. Demnach handelte es sich um sechs Frauen sowie 33 männliche Jugendliche unter 19 Jahren. Am Abend hatten Dutzende auf die Freilassung vor einem israelischen Gefängnis nördlich von Jerusalem gewartet. Palästinensischen Angaben zufolge waren israelische Soldaten gegen die Wartenden mit Tränengas und Gummigeschossen vorgegangen. Laut Sanitätern wurden vier Menschen verletzt.

Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland nach palästinensischen Angaben am Samstag sechs Palästinenser getötet. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde ein 25-jähriger Arzt vor seinem Haus in Kabatija in der Nähe von Dschenin im Norden des Palästinensergebiets getötet. Dschenin gilt als Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen. Ein weiterer Palästinenser wurde den Angaben zufolge in al-Bireh in der Nähe von Ramallah getötet.

Bei einem Einsatz der israelischen Armee in Dschenin wurden den Angaben zufolge vier weitere Palästinenser erschossen. Nach Angaben von Augenzeugen waren die israelischen Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen in Dschenin eingerückt und hatten in der Stadt zwei Krankenhäuser umstellt. Soldaten durchsuchten demnach auch Rettungswagen. Es kam zu schweren bewaffneten Auseinandersetzungen.

Unter den am Samstag von der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaatler. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock auf der Plattform X mit. "Ich denke an sie und an die, die noch in den Händen der Hamas sind. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass auch sie bald in Freiheit sind." Nach Angaben ihrer Familien handelt es sich bei den vier Deutschen um eine 67-jährige Frau, sowie ihre 38-jährige Tochter und deren Kinder im Alter von drei und acht Jahren.

Die 17 freigelassenen Geiseln sind in Israel angekommen. "Nach einer ersten medizinischen Untersuchung werden sie weiterhin von IDF-Soldaten auf ihrem Weg in israelische Krankenhäuser begleitet, wo sie mit ihren Familien zusammengeführt werden", teilt das israelische Militär (IDF) mit. Zuvor waren die 13 Israelis sowie vier ausländischen Staatsbürger aus dem Gazastreifen über die Grenze nach Ägypten gebracht worden. Bei den israelischen Geiseln handelt es sich um sieben Minderjährige und sechs Frauen.

Wegen der stockenden Freilassung weiterer Geiseln hat US-Präsident Biden mit dem Emir von Katar telefoniert. In Israel demonstrierten Zehntausende für die Freilassung aller Geiseln. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.