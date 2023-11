liveblog Krieg in Nahost ++ 100 Lkw mit Hilfsgütern erreichen Gaza ++ Stand: 25.11.2023 11:05 Uhr

Im Gazastreifen sind heute bereits mehr als 100 weitere Lkw mit Hilfsgütern angekommen, wie der Rote Halbmond berichtet. Israel bereitet sich auf die Freilassung 14 weiterer Geiseln vor. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Weitere 14 Israelis sollen heute freikommen

Noch 20 Thailänder in Geiselhaft im Gazastreifen

Am zweiten Tag der Feuerpause im Gazastreifen gehen die Lieferungen von Hilfsgütern und Treibstoff dorthin weiter. 100 weitere Lastwagen hätten bereits Lebens- und Arzneimittel nach Gaza gebracht, teilte der Ägyptische Rote Halbmond mit. Zudem hätten sieben Tankwagen den Grenzübergang Rafah von Ägypten in den Gazastreifen durchfahren, vier davon mit Gas zum Kochen und drei weitere mit Diesel. Am selben Tag sollten noch 260 weitere Lastwagen Hilfsgüter nach Gaza bringen.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, am Freitag hätten dessen Teams bereits Lieferungen von 196 Lastwagen empfangen. Darunter seien acht Lkw mit medizinischen Gütern und vier mit Betten für Krankenhäuser gewesen. Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte den Konvoi als größten seit Wiedereröffnung des Grenzübergangs am 21. Oktober bezeichnet.

Der Kriminologe und Verhandlungsexperte für Geiselnahmen, Thorsten Hofmann Es wurde ein Gesprächspfad gefunden und Kommunikationskanäle in die Führungsebenen beider Parteien etabliert. "Somit wurde die Grundlage für einen weiteren Austausch geschaffen. Und das ist als Erfolge zu werten, weil in so einer Situation jedes Leben zählt", sagte er im Interview bei tagesschau24.

Zum Verhältnis, dass für eine israelische Geisel jeweils drei palästinensische Häftlinge freikommen sollen, sagte Hofmann, dies sei nicht außergewöhnlich. Israel habe auch schon mehr als 1000 Häftlinge im Austausch gegen entführte Soldaten freigelassen. Es könne zudem sein, dass noch andere Dinge mitverhandelt wurden von israelischer Seite, etwa eine angemessene medizinische Versorgung der Geiseln. Außerdem seien bislang keine Schwerverbrecher aus der Haft freigekommen; sollte dies von der Hamas gefordert werden, könne sich das Verhältnis aber auch noch ändern.

Am zweiten Tag der Feuerpause in Nahost will die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas nach israelischen Angaben 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen. Ägypten habe dazu eine Liste von der Hamas mit Namen bekommen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Im Gegenzug werde Israel heute 42 palästinensische Gefangene freilassen, teilten die israelischen Strafvollzugsbehörden mit. Man bereite diesen Schritt nun vor, erklärte die Gefängnis-Behörde.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon hat es nach einem Tag ohne besondere Vorkommnisse wieder einen Zwischenfall gegeben. Israels Armee schoss nach eigener Darstellung in der Nacht zum Samstag eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete ab, die eine israelische Drohne treffen sollte. Das Fluggerät sei nicht beschädigt worden. Als weitere Reaktion griff Israels Armee eigenen Angaben zufolge Ziele der Hisbollah im Nachbarland an. Außerdem sei im Norden Israels ein feindliches Fluggerät eingedrungen. Unklar war zunächst, woher genau es kam. Laut Militär wurde dabei Raketenalarm ausgelöst.

Nach dem Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg hatte am Freitag auch an der israelisch-libanesischen Grenze angespannte Ruhe geherrscht. Weder das israelische Militär noch die Hisbollah im Libanon meldeten militärische Vorfälle. Nach Angaben der Schiitenorganisation wurden allerdings israelische Kampfflugzeuge im libanesischen Luftraum gesichtet.

Der Israeli Yoni Asher hat nach der Freilassung der ersten Geiseln durch die radikalislamische Hamas seine Frau Doron und seine beiden kleinen Töchter wieder in die Arme schließen können. "Ich bin glücklich, dass ich meine Familie wiederhabe", sagte Asher in einem kurzen Video, welches das Forum der Angehörigen der Geiseln und Vermissten veröffentlichte. "Es ist erlaubt, sich zu freuen, und es ist erlaubt, zu weinen", sagte Asher, fügte jedoch hinzu: "Aber ich feiere nicht, ich werde nicht feiern, bis die letzten Geiseln zuhause sind."

Ashers Ehefrau Doron Katz-Asher war am 7. Oktober zusammen mit ihren zwei und vier Jahre alten Töchtern und ihrer Mutter in den Gazastreifen verschleppt worden. Doron und ihre Kinder hatten die Großmutter im Kibbuz Nir Oz in der Nähe des Gazastreifens besucht, als Hamas-Kämpfer Israel überfielen. Seitdem hatte Yoni Asher unermüdlich auf das Schicksal seiner Angehörigen aufmerksam gemacht - auch in Berlin, da seine Frau und die beiden Töchter die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Die Hamas hält nach Angaben der thailändischen Behörden immer noch 20 thailändische Staatsangehörige als Geiseln fest. "Wir hoffen aufrichtig, dass die verbleibenden Geiseln menschlich behandelt und so bald wie möglich sicher freigelassen werden", erklärte das Außenministerium.

Gestern waren zehn entführte Thailänder von der Hamas freigelassen worden, darunter eine Frau. Sie sollen nach 48 Stunden in einem israelischen Krankenhaus in ihre Heimat geflogen werden.

Das thailändische Außenministerium dankte den Regierungen Ägyptens, Irans, Israels, Malaysias, Katars und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz für ihre Beteiligung an den "immensen Anstrengungen", die zur Freilassung der thailändischen Staatsangehörigen geführt hätten. In Israel arbeiten viele Thailänder - etwa in der Landwirtschaft.

Die nach Israel zurückgekehrten Geiseln sind in Krankenhäuser in der Nähe von Tel Aviv gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Vier Kinder, drei Mütter und eine Großmutter, seien "in den besten und fürsorglichsten Händen" im Schneider Children's Medical Center angekommen, zitierte die israelische Zeitung "Haaretz" die Direktorin der Einrichtung, Efrat Baron Har Lev. "Ihre körperliche Verfassung ist gut", fügte die Direktorin hinzu. Wie das israelische Portal Ynet berichtet, wurden am Freitagabend auch fünf Geiseln in das Wolfson Medical Center gebracht.

Die israelische Regierung hat eine Liste mit den Namen von weiteren Geiseln der Hamas erhalten, die im Laufe des heutigen Samstags freigelassen werden sollen. Laut Medienberichten soll es sich um 14 Israelis handeln, acht von ihnen Kinder. Ein Beamter im Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sagte, israelische Sicherheitsbeamte prüften die Liste.

Nach Beginn der Feuerpause war gestern eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und elf Ausländer - freigekommen, die vor sieben Wochen von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Darunter waren vier Doppelstaatler, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt geäußert über das Schicksal des von Israel festgenommenen Leiters des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen. Ihr lägen keine Informationen "über das Wohlergehen" des Klinik-Chefs und vier weiterer medizinischer Mitarbeiter vor, teilte die WHO mit.

Mohammed Abu Salmija war demnach am Mittwoch festgenommen worden, zusammen mit fünf weiteren Mitarbeitern des Palästinensischen Roten Halbmonds und des palästinensischen Gesundheitsministeriums. Zwei von ihnen seien inzwischen freigelassen worden. Das Schicksal der vier anderen Festgenommenen sei unklar, erklärte die WHO.

Die israelische Armee war in der vergangenen Woche auf das Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses vorgedrungen, unter dem sie eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas identifiziert hat. Am Sonntag erklärte die Armee, einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter der Klinik sowie ein Waffenlager gefunden zu haben. Der Großteil der Patienten sowie die Belegschaft und vertriebene Zivilisten wurden bereits aus dem Krankenhaus evakuiert.

Seit Beginn der Waffenruhe konnten laut UN bereits Hilfsgüter für Hunderttausende Menschen in den Gazastreifen gebracht werden. Israels Regierung ist empört über Kritik von Spanien und Belgien. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.