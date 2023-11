liveblog Krieg in Nahost ++ Ägypten will dem Gazastreifen Diesel liefern ++ Stand: 24.11.2023 01:32 Uhr

Mit Beginn der Waffenruhe will Ägypten täglich 130.000 Liter Diesel in den Gazastreifen liefern. Israel bereitet sich eigenen Angaben zufolge auf die nächsten Etappen im Krieg gegen die Hamas vor. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ägypten kündigt in einer Erklärung an, mit Beginn der Waffenruhe, täglich 130.000 Liter Diesel und vier mit Gasflaschen gefüllte Lastwagen in den Gazastreifen liefern zu können.

In Kuba demonstrierten Zehntausende Menschen vor der US-Botschaft in Havanna. Die Demonstration wurde von Präsident Miguel Diaz-Canel angeführt. Die Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und Spruchbänder und skandierten "befreit Palästina, Israel ist Völkermord" als sie an dem Gebäude der amerikanischen Botschaft vorbeiliefen.

Das kommunistisch geführte Kuba ist seit Jahrzehnten ein starker Unterstützer palästinensischer Angelegenheiten und hat beispielweise mehr als 200 palästinensische Ärzte ausgebildet. Das Land unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn vor knapp sieben Wochen nach Angaben der islamistischen Hamas auf mehr als 14.854 gestiegen. Mehr als 36.000 Menschen seien verletzt worden, teilte die Regierungspressestelle in Gaza mit.

Der Großteil von ihnen seien Kinder, Jugendliche und Frauen. Tausende Menschen würden zudem weiter vermisst. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Die Kontrolle über die nördliche Hälfte des Gazastreifens ist nach israelischer Darstellung nur die erste Etappe der Kampagne zur Zerstörung der radikal-islamischen Hamas. "Die Kontrolle über die nördliche Hälfte des Gazastreifens ist der erste Schritt in einem langen Krieg", sagt der israelische Armeesprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz kurz vor Beginn der vereinbarten viertägigen Kampfpause. "Wir bereiten uns auf die nächsten Etappen vor, wir werden uns in den kommenden Tagen auf die Planung und Ausführung der nächsten Etappen des Krieges konzentrieren."

Zuvor hatte ein Sprecher des bewaffneten Hamas-Flügels in einer vom arabischen Fernsehsender Al-Dschasira ausgestrahlten Videoansprache zur Eskalation der Konfrontation mit Israel an allen Widerstandsfronten aufgerufen.