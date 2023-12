liveblog Nahost-Krieg ++ Tausende protestieren für Geiseldeal ++ Stand: 16.12.2023 04:35 Uhr

Medienberichten zufolge haben in Tel Aviv Tausende für einen Geiseldeal protestiert. US-Verteidigungsminister Austin reist in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beginnt an diesem Wochenende eine mehrtägige Reise im Nahen Osten. Die Stationen seien Israel, Katar und Bahrain, teilte das Pentagon mit. Austin werden auch den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford besuchen, der derzeit im östlichen Mittelmeer unterwegs sei. In Israel wolle er mit der Militärführung auch über ein eventuelles Ende der intensiven Bodenoperationen und der Luftangriffe sprechen, hieß es. Letztlich sei dies aber eine Entscheidung Israels. In Katar will Austin unter anderem dort stationierte US-Streitkräfte besuchen.

Tausende Menschen haben vor dem Hauptstützpunkt des Militärs in Israel demonstriert. Das berichtet der israelische Sender CH 12. Die Demonstranten hielten Schilder mit Forderungen nach einem sofortigen neuen Geiseldeal. Sie seien entschlossen, die ganze Nacht weiter zu protestieren. Das israelische Militär untersucht zurzeit die versehentliche Tötung von drei von der Hamas gefangen gehaltenen Geiseln. Das Militär erklärte, die Geiseln seien während eines heftigen Gefechts mit militanten Kämpfern im Gazastreifen getötet worden. Drei israelische Geiseln seien dabei "als Bedrohung identifiziert" worden. Daraufhin hätten israelische Truppen auf sie geschossen und sie seien getötet worden.

