liveblog Krieg in Nahost ++ Beschuss im Gazastreifen nimmt wieder zu ++ Stand: 15.12.2023 03:58 Uhr

Der Beschuss einiger Viertel des Gazastreifens hat in der Nacht wieder zugenommen. Der israelische Präsident Herzog hat sich gegen eine Zweistaatenlösung nach Ende des Krieges ausgesprochen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Herzog gegen Zweistaatenlösung

Beschuss im Gazastreifen nimmt wieder zu

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte gegenüber Reportern, warum sich der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, nicht konkret über einen Zeitplan zur Reduzierung der Intensität von Kampfhandlungen im Gazastreifen geäußert hat. "Das Letzte, was wir tun wollen, ist, der Hamas zu zeigen, was ihr in den kommenden Wochen und Monaten bevorsteht", so Kirby.

Sullivan sagte dem israelischen Fernsehsender "Channel 12", er habe konstruktive Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu über den Übergang Israels zu einer präziseren Phase der Kampfhandlungen geführt, wollte jedoch keine Einzelheiten nennen. Die "New York Times" berichtete am Donnerstag, dass die USA auf einen "Strategiewechsel" bis Ende des Jahres drängten.

Israels Armee tötet nach Angaben eines Sprechers Hamas-Terroristen in den Tunneln unter dem Gazastreifen nun gezielt mit Sprengstoff. "Wir haben neue Kampfmethoden, die wir einsetzen werden, um Terroristen zu töten", erklärte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Hamas-Terroristen und insbesondere ihre Anführer versteckten sich in ihren Tunneln im Untergrund. "Wir werden eindringen, Sprengstoff an Orten anbringen, von denen wir wissen, dass die Terroristen sie häufig aufsuchen, und auf den richtigen Moment warten, um sie unterirdisch zu töten", sagte Hagari.

Unterhalb des Gazastreifens erstreckt sich über viele Kilometer ein ganzes Netzwerk aus Tunneln, in denen sich laut Israel etliche Terroristen der islamistischen Hamas verstecken und dort auch Geiseln aus Israel festhalten. Um israelischen Bomben aus der Luft widerstehen zu können, reichen manche Tunnel Dutzende Meter unter die Erde. Die Terroristen nutzen sie zugleich, um aus dem Nichts aufzutauchen und hinterrücks anzugreifen. Viele Tunnel sind mit Sprengfallen versehen, um israelische Soldaten, die dort eindringen, zu töten.

Der israelische Präsident Izchak Herzog hat sich gegen eine Zweistaatenlösung nach einem Ende des Krieges gegen die militant-islamistische Hamas ausgesprochen. Nun sei nicht die Zeit, über die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu sprechen, wenn der Schmerz durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober in seinem Land noch frisch im Bewusstsein sei, erklärte Herzog in einem Interview der Nachrichtenagentur AP. Es gebe ein "emotionales Kapitel", mit dem man sich auseinandersetzen müsse. "Meine Nation wurde beraubt. Meine Nation ist traumatisiert", sagte Herzog.

Mit Einbruch der Dunkelheit hat der Beschuss durch israelische Panzer und Flugzeuge in den nördlichen Vierteln des Gazastreifens Bewohnern zufolge wieder zugenommen. Betroffen sind etwa Shejaia, Zeitoun und Daraj sowie in Chan Yunis im Süden. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden am frühen Freitagmorgen vier Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und mehrere verwundet, wie die palästinensische Gesundheitsbehörde mitteilte.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, wird sich in Ramallah mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas treffen. Nach Angaben von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen, will Sullivan mit Abbas über die "laufenden Bemühungen zur Erneuerung und Wiederbelebung" der Palästinensischen Autonomiebehörde und über die Eindämmung der "extremistischen Siedlergewalt" gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland sprechen.

Im Gazastreifen ist die Telekommunikation erneut komplett ausgefallen. Israelische Siedler, die Gewalt gegen Palästinenser ausüben, sollen nicht mehr nach Großbritannien einreisen dürfen.