liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ Michel erwartet Flüchtlingsstrom nach Europa ++ Stand: 14.10.2023 04:37 Uhr

EU-Ratspräsident Michel erwartet einen Flüchtlingsstrom aus dem Gazastreifen nach Europa. Deutsche in Israel müssen nun zunächst mit dem Bus statt dem Flugzeug ausreisen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Den Schätzungen des UN-Büros für humanitäre Hilfe (OCHA) zufolge sind im Gazastreifen Zehntausende Menschen bereits in den Süden geflohen. Israel hatte den Palästinensern 24 Stunden Zeit gegeben, den Norden der Enklave in Vorbereitung auf die offenbar bevorstehende Bodenoffensive zu verlassen. Wie OCHA mitteilt, seien bereits vor der Aufforderung zur Evakuierung insgesamt bereits 400.000 Palästinenser wegen des Konflikts vertrieben worden.

Nachdem die Lufthansa allein am Freitag mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, wird der Heimweg aus der Krisenregion ab heute komplizierter: Die Airline hat ihre Sonderflüge zunächst gestoppt. Hintergrund seien "neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv", hieß es. Israel bereitet nach dem brutalen Angriff der palästinensischen Terrorgruppe Hamas offenbar eine Bodenoffensive im Gazastreifen vor.

Das Auswärtige Amt verwies nun auf zwei Flüge am Sonntag mit dem Ferienflieger Condor aus dem jordanischen Akaba. Die Stadt am Roten Meer liegt allerdings mehrere Stunden Auto- oder Busfahrt durch die Negev-Wüste von Tel Aviv entfernt. Zudem wird für die Einreise nach Jordanien ein Visum benötigt. Dies kann dem Auswärtigen Amt zufolge auch am Grenzübergang Akaba beantragt werden.

Der EU-Ratspräsident Charles Michel warnt angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas vor einem Anstieg der Flüchtlingsströme nach Europa. "Wenn es auf regionaler Ebene mehr Schwierigkeiten geben würde, hätten wir sofort riesige Schwierigkeiten auf europäischem Boden wegen der Flüchtlinge", sagte der ehemalige belgische Ministerpräsident der Nachrichtenagentur AP. Das hätte gravierende Folgen und würde "die Polarisierung bei einem der umstrittensten Themen in vielen europäischen Ländern verstärken", so Michel.

"Wir wissen, wie dies von einigen politischen Gruppen innerhalb der EU genutzt werden kann, um Kontroversen zu schüren und die EU noch mehr zu fragmentieren." Er sei sich bewusst, dass es in Bezug auf das Thema Migration "in unseren Gesellschaften überall in der EU unterschiedliche Gefühle und Emotionen" gebe. Es sei wichtig, den Nahost-Konflikt nicht in die Europäische Union zu importieren. Es sei "nicht der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Schwierigkeiten zu haben", sagte Michel.

