Evakuierungen aus Israel Bislang 950 Deutsche ausgeflogen Stand: 13.10.2023 14:39 Uhr

Laut Auswärtigem Amt wurden bislang etwa 950 Deutsche aus Israel ausgeflogen. Derzeit verhandelt die Bundesregierung über zusätzliche Flüge am Wochenende, denn noch immer stehen mehr als 4.000 Menschen auf der Warteliste.

Nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes bisher 950 Deutsche durch von der Bundesregierung organisierte Sonderflüge und Fährverbindungen aus dem angegriffenen Land ausgereist. Für heute sind vier weitere Flüge geplant.

Condor-Flüge am Wochenende

Darüber hinaus verhandelt die Bundesregierung mit der Lufthansa über zusätzliche Sonderflüge aus Israel am Samstag oder Sonntag. Es stehe zudem schon fest, dass Condor am Sonntag zwei Sonderflüge von Jordanien aus anbiete. Die Gebühr von 300 Euro pro Platz auf den Lufthansa-Sonderflügen werde man auch weiter erheben. Das Auswärtige Amt steuere pro Person noch 350 Euro aus dem eigenen Etat dazu.

Auf der "Elefand"-Liste des Auswärtigen Amtes seien derzeit noch 4500 Personen gemeldet, sagte ein Sprecher. Die deutschen Staatsangehörigen würden weiterhin über diese Krisenvorsorgeliste des Ministeriums über zusätzliche Ausreisemöglichkeiten informiert.

Bundeswehr in Bereitschaft

Zudem bereitet sich die Bundeswehr in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt darauf vor, deutsche Staatsbürger notfalls aus Israel auszufliegen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, präventive Vorbereitungen sollten sicherstellen, dass die Bundesregierung im Falle eines Ausfalls des zivilen Flugbetriebs aus Israel alle notwendigen logistischen Vorkehrungen für eine rasche Abholung durch die Luftwaffe getroffen habe. "Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit."

Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung

An der Organisation der Rückholungen gab es breite Kritik. So berichteten betroffene Deutsche, dass die Hotlines, über die die Buchung der Sonderflüge abgewickelt werden, extrem überlastet gewesen seien. Das ARD-Studio Tel Aviv zitiert eine Deutsche, die stundenlang am Telefon gehangen habe. "Ich habe es über 250 Mal probiert", erzählte sie.

Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, übte Kritik an der Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock habe "versucht, das Problem der Ausreise mit möglichst wenig eigenem Aufwand an die Lufthansa auszulagern. Das Ergebnis ist anhaltendes Chaos", sagte Hardt. Es sei an der Zeit, dass sie handele und den Prozess zur Chefsache erkläre.