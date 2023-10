Nach Angriff auf Lehrer in Arras Frankreich mobilisiert 7.000 Soldaten Stand: 14.10.2023 12:19 Uhr

Nach der tödlichen Attacke auf einen Lehrer in Arras werden in Frankreich zusätzliche Soldaten mobilisiert. Sie sollen in Ballungsräumen und touristischen Orten patrouillieren, um weitere Angriffe abzuschrecken.

In Frankreich werden nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer 7.000 Soldaten für verstärkte Sicherheitspatrouillen mobilisiert. Dies kündigte Präsident Emmanuel Macron an. Ab Montagabend sollen die Soldaten bis auf weiteres in Stadtzentren und an touristischen Orten eingesetzt werden.

Am Freitag war die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden. Dies erlaubt es der Regierung, vorübergehend die Armee zu mobilisieren, um unter anderem öffentliche Orte zu schützen. Im Gegensatz zu Deutschland werden in Frankreich Soldaten auch zum Schutz öffentlicher Orte wie Flughäfen und Bahnhöfen eingesetzt.

Mutmaßlicher Täter war Geheimdienst bekannt

Am Freitag hatte ein ehemaliger Schüler ein Oberschule im nordfranzösischen Arras den Französischlehrer Dominique B. getötet sowie einen Lehrer und einen Wachmann verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen Russen aus dem Nordkaukasus, der von den Geheimdiensten seit dem Sommer wegen einer möglichen Radikalisierung überwacht wurde. Die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei konnte lokale Medienberichte nicht bestätigen, wonach der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen haben soll. Innenminister Gerald Darmanin sagte am Freitag, der Anschlag stehe in Zusammenhang mit den Ereignissen im Nahen Osten.

Einige Kinder und Mitarbeiter kehrten am Samstagmorgen in die Gambetta-Carnot-Schule in Arras zurück. Unterricht sollte es nicht geben, die Schule bot jedoch Gespräche und Unterstützung an.