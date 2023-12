liveblog Krieg in Nahost ++ US-Medien: Israel testet Flutung von Tunneln ++ Stand: 13.12.2023 04:47 Uhr

Israelische Streitkräfte testen laut US-Medien die Flutung von Hamas-Tunneln im Gazastreifen. Nach Beschuss hat die israelische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge Ziele im Libanon und in Syrien angegriffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelischen Streitkräfte testen laut Berichten von US-Medien die Flutung der Tunnel der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen. Es werde Meerwasser in einige Tunnel gepumpt, um herauszufinden, ob sich die Methode zur großflächigen Zerstörung des unterirdischen Systems eigne, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen mit der Angelegenheit betrauten US-Beamten.

Auch die US-Zeitung "The Wall Street Journal" berichtete über den Testlauf. Israel habe den USA mitgeteilt, dass nur Tunnel geflutet würden, in denen keine Geiseln vermutet würden. Der Nationale Sicherheitsrat der USA und die israelischen Streitkräfte äußerten sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa noch nicht zu den Berichten.

Bei einer Pressekonferenz wurde US-Präsident Joe Biden zu den Flutungen befragt. Er antwortete: "Es ist sehr schwierig, was die Flutung der Tunnel angeht: Es wird behauptet, dass es ganz sicher keine Geiseln in diesen Tunneln gibt. Aber das weiß ich nicht mit Sicherheit." Dann fügte er hinzu: "Was ich sicher weiß: Jeder Tod von Zivilisten ist eine absolute Tragödie."

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau setzt sich im Nahost-Krieg für einen dauerhaften Waffenstillstand ein. Das habe er dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in einem Telefonat gesagt, teilte Trudeaus Büro mit.

Trudeau habe seine Unterstützung für dringende internationale Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht. Er habe zudem betont, wie wichtig es sei, den sicheren und ungehinderten Zugang zu lebensrettender humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung zu gewährleisten und habe zu weiteren humanitären Feuerpausen aufgerufen. Darüber hinaus habe Trudeau das Recht Israels unterstrichen, sich im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen.

Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge Stellungen der Schiiten-Miliz Hisbollah im Nachbarland Libanon angegriffen. Ein Kampfflugzeug habe eine Abschussbasis und militärische Infrastruktur bombardiert, nachdem von dort Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert worden seien, teilte das Militär mit. Als Reaktion auf Beschuss aus Syrien feuerten israelische Flugzeuge und Panzer zudem auf Stellungen der syrischen Streitkräfte, wie es weiter hieß.

Seit Beginn des Nahost-Kriegs kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Israels Luftwaffe bombardiert zudem regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien.

Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit per Resolution einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert. Israel meldet die Bergung zwei weiterer getöteter Hamas-Geiseln. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.