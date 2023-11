liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel will Treibstofflieferungen erlauben ++ Stand: 15.11.2023 02:41 Uhr

Israel will doch Treibstofflieferungen in den Gazastreifen für humanitäre Zwecke zulassen. Hunderte Demonstranten forderten vor dem israelischen Parlament den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hunderte Demonstranten haben vor dem israelischen Parlament den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gefordert. Teilnehmer warfen dem Regierungschef bei der Kundgebung am Dienstagabend vor, seines Amtes unwürdig zu sein, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. "Geh, geh, geh!", skandierten sie demnach. Viele Demonstranten reckten Transparente mit Parolen hoch, die Netanyahu für den Terrorangriff der Hamas und anderer Extremistenorganisationen auf den Süden Israels am 7. Oktober verantwortlich machten.

Das israelische Militär ist nach eigenen Angaben im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gegen die militant-islamistische Palästinensergruppe Hamas vorgegangen. "Auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen und einer operativen Notwendigkeit führen die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Schifa-Krankenhauses durch", teilte die Armee mit. Sie forderte alle Mitglieder der Terrormiliz im Krankenhaus auf, sich zu ergeben. Israel hatte zuvor die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza vor dem Einsatz gewarnt.

Israel will nun doch Treibstofflieferungen in den Gazastreifen für humanitäre Zwecke zulassen. Man werde Lastwagen der Vereinten Nationen erlauben, über den Übergang Rafah an der Grenze zu Ägypten 24.000 Liter Treibstoff in das Gebiet zu bringen, teilte die für palästinensische Angelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat in der Nacht mit. Damit komme Israel einer Bitte der USA nach. Wann der Sprit in den Gazastreifen geliefert werden kann, wurde nicht erläutert.

In Washington haben sich Tausende Menschen zum "Marsch für Israel" und gegen Antisemitismus versammelt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen.