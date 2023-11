Israel Geisel-Angehörige starten Fußmarsch nach Jerusalem Stand: 14.11.2023 22:14 Uhr

Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln haben sich zu Fuß von Tel Aviv nach Jerusalem aufgemacht. Mit dem fünftägigen Marsch fordern sie die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu auf, sich stärker für die Geiseln einzusetzen.

In Israel sind Angehörige der von der islamistischen Terrormiliz Hamas verschleppten Geiseln zu einem fünftägigen Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem aufgebrochen, um von der Regierung einen stärkeren Einsatz für deren Freilassung zu fordern.

An dem 63 Kilometer langen Fußmarsch zum Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beteiligten sich zunächst mehr als Hundert Menschen. Auf schwarzen T-Shirts und Plakaten waren Fotos von einigen der Geiseln abgebildet.

Zu der Protestaktion hatte das Forum der Familien von Geiseln und Vermissten aufgerufen, das nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel gegründet worden war, um die öffentliche Aufmerksamkeit für damals rund 240 in den Gazastreifen Verschleppten wach zu halten. Auf mehreren Spruchbändern stand "Ein Deal für die Geiseln, sofort".

Angehöriger spricht von "Psychoterror"

Netanyahu hatte am Sonntag im US-amerikanischen Sender NBC von einer möglichen Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln gesprochen. Am Montag warf der bewaffnete Arm der Hamas Israel vor, von Katar vermittelte Gespräche über einen möglichen Austausch von Geiseln gegen in Israel Inhaftierte aufzuschieben.

In einer Erklärung forderte das Forum die israelische Regierung auf offenzulegen, welche Forderungen sie bei den Gesprächen erhoben habe. Der Bruder einer Geisel, Danni Elgarat, warf der Regierung wegen ihres Schweigens "Psychoterror" gegenüber den Familien vor. Gleichzeitig lehnte Elgarat ein Abkommen über die Freilassung nur eines Teils der Geiseln ab.

Treffen beim Roten Kreuz in Genf

In Genf traf unterdessen die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, mit weiteren Familien der Geiseln zusammen. An den Gesprächen nahmen auch der israelische Außenminister Eli Cohen und Gesundheitsminister Menachem Buso teil.

Bei einer anschließenden Pressekonferenz sagte Cohen, dass bislang kein Vertreter des Roten Kreuzes eine der Geiseln habe sprechen können. "Bis heute hat niemand die Geiseln getroffen", sagte Cohen. "Wir haben keine Lebenszeichen."